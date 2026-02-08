ETV Bharat / state

काशी में 'संविधान संवाद रैली'; कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले- आरोपों का कानूनी जवाब भरपूर दिया जाएगा

काशी में 'संविधान संवाद रैली' ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : कांग्रेस ने रविवार को संविधान संवाद रैली का आगाज किया. रैली को वाराणसी के शास्त्री घाट पर आयोजित किया गया. रैली में 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई. इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर जमकर हमला बोला. भ्रष्टाचार के आरोप के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अनर्गल बातें पिछले एक साल से यह कर रहे हैं. एसआईटी की एक तथाकथित रिपोर्ट भी सामने रखी है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह जानते हैं कि इनके और इनके परिवार के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ आरोप लगे हैं. काशी में 'संविधान संवाद रैली' (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने आरोप लगाया कि डेढ़ लाख एकड़ जमीन कैसे इन्होंने मोदी जी के साथियों को दी और इनके अपने परिवार ने कितनी जमीन ले ली, ऐसे अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनसे बचने के लिए यह सबका ध्यान भटका रहे हैं. उन्होंने कहा कि एक ऐसे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, जिस परिवार के हमारे स्वर्गीय गोगोई साहब, आधुनिक असम के निर्माता हैं. यह उनका ही अपमान नहीं, बल्कि इन आरोपों से एक-एक नागरिक को चोट पहुंची है.