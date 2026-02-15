पवन खेड़ा ने दीया कुमारी पर साधा निशाना, बोले- एपस्टीन फाइल्स पर उपमुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहीं
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एपस्टीन फाइल्स विवाद को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला. ट्रेड डील पर भी सवाल उठाए.
Published : February 15, 2026 at 1:36 PM IST
जयपुर: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बहुचर्चित जेफरी एपस्टीन से जुड़े फाइल्स विवाद में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के बेटे का नाम सामने आने का आरोप लगाया है. इसको लेकर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था. इसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में दीया कुमारी पर फिर निशाना साधा. पवन खेड़ा ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि एपस्टीन फाइल्स को लेकर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रही हैं. उन्हें क्या ब्लेम करें? उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं.
पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में बीजेपी की एक परंपरा रही है कि वे सवाल सुनते नहीं हैं या जो सवाल दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनका जवाब नहीं देते, उन्हें नजरअंदाज करते हैं और हैडलाइन मैनेजमेंट में लग जाते हैं, लेकिन अब यह सब चलने वाला नहीं है, जनता सब जान चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि पहले ये लोग शक के घेरे में थे, अब शक यकीन में बदल गया है. प्रधानमंत्री जो कभी चीन के सामने तो कभी अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते थे, अब समझ में आया है कि वे अमेरिका के सामने क्यों सरेंडर कर रहे हैं.
किसान और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान: अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पवन खेड़ा ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर ट्रेड डील अच्छी है तो सरकार इसे जनता के सामने रख दे. एक पांचवीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि यह डील गलत है. खेड़ा ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अमेरिका बांग्लादेश के सामने शर्त रखता है कि कपास अमेरिका से लेंगे तो 0% टैरिफ लगेगा और नहीं लेंगे तो टैरिफ बढ़ जाएगा, तो बांग्लादेश भारत से कपास क्यों लेगा? इससे भारत को नुकसान हुआ है.
सोमवार, 14 मई 2018 को, एक प्रेषक जिसका नाम गोपनीय कर दिया गया है, उसने #Epstein को लिखा:— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) February 9, 2026
“मैं इन गर्मीयों में रोम के पास हमारे पारिवारिक किले में जयपुर के महाराजा के जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहा हूँ। यह जबरदस्त होने वाली है!!! :)”
यहाँ जिस “जयपुर के महाराजा” का उल्लेख है,… https://t.co/hkHvAcJ0Ia
उन्होंने बीजेपी नेता पीयूष गोयल का हवाला देते हुए कहा कि गोयल खुद मानते हैं कि अमेरिका ने भारत के साथ भी यही शर्त रखी कि अमेरिका से कपास लेंगे तो 0% टैरिफ, नहीं तो 18% टैरिफ। सरकार ने कपास किसानों को मारा है और अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी खत्म करने का काम किया है. दोनों को नुकसान पहुंचाया गया है.
स्पीकर ओम बिरला पर लगाई आरोप: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पवन खेड़ा ने कहा कि उनकी भूमिका हमेशा खेद का विषय रही है. उन्होंने कहा कि आजाद भारत में ऐसा पक्षपाती लोकसभा स्पीकर पहले कभी नहीं हुआ. स्पीकर के कक्ष में कांग्रेस सांसदों के हंगामे को लेकर उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने क्या-क्या नहीं किया, सबने देखा है. भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर खेड़ा ने कहा कि हम मैच देखेंगे, लेकिन जब भारत-पाकिस्तान मैच की बात आती है तो सबसे पहले क्रिकेट पर सवाल होता है, अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मैच हो रहा है.
बांग्लादेश में नई सरकार के गठन पर उन्होंने कहा कि वहां नई सरकार बनी है, लेकिन पिछले दो-तीन सालों में जो घटनाएं घटीं, वो चिंता का विषय हैं. वहां क्या हो रहा है, हमारी सरकारों को अखबारों से पता चलता है. डॉ. मनमोहन सिंह के समय भी कुछ हुआ था, लेकिन हमें न केवल पता था बल्कि हमारी वहां महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. हमारे लिए जरूरी है कि पड़ोसी देशों में स्वस्थ लोकतंत्र रहे.
