पवन खेड़ा ने दीया कुमारी पर साधा निशाना, बोले- एपस्टीन फाइल्स पर उपमुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहीं

जयपुर: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बहुचर्चित जेफरी एपस्टीन से जुड़े फाइल्स विवाद में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के बेटे का नाम सामने आने का आरोप लगाया है. इसको लेकर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था. इसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने रविवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में दीया कुमारी पर फिर निशाना साधा. पवन खेड़ा ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि एपस्टीन फाइल्स को लेकर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं दे रही हैं. उन्हें क्या ब्लेम करें? उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं.

पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में बीजेपी की एक परंपरा रही है कि वे सवाल सुनते नहीं हैं या जो सवाल दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनका जवाब नहीं देते, उन्हें नजरअंदाज करते हैं और हैडलाइन मैनेजमेंट में लग जाते हैं, लेकिन अब यह सब चलने वाला नहीं है, जनता सब जान चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि पहले ये लोग शक के घेरे में थे, अब शक यकीन में बदल गया है. प्रधानमंत्री जो कभी चीन के सामने तो कभी अमेरिका के सामने सरेंडर कर देते थे, अब समझ में आया है कि वे अमेरिका के सामने क्यों सरेंडर कर रहे हैं.

सुनिए क्या बोले पवन खेड़ा

किसान और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान: अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर पवन खेड़ा ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर ट्रेड डील अच्छी है तो सरकार इसे जनता के सामने रख दे. एक पांचवीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि यह डील गलत है. खेड़ा ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर अमेरिका बांग्लादेश के सामने शर्त रखता है कि कपास अमेरिका से लेंगे तो 0% टैरिफ लगेगा और नहीं लेंगे तो टैरिफ बढ़ जाएगा, तो बांग्लादेश भारत से कपास क्यों लेगा? इससे भारत को नुकसान हुआ है.