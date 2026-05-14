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कांग्रेस नेता की बीजेपी नेताओं को चुनौती, बोले- 'हिम्मत है तो सीबीआई से कराएं फरीदाबाद नगर निगम घोटाले की जांच'

फरीदाबाद: पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. कष्ट निवारण समिति की बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को क्लास लगाई थी. इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि "फरीदाबाद के सबसे भ्रष्ट नेताओं के मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें शोभा नहीं देतीं. जो नेता आज अधिकारियों के बच्चों को कीड़े पड़ने की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त कहां छिपे थे. जब उनकी नाक के नीचे नगर निगम में 200 करोड़ का महाघोटाला अंजाम दिया जा रहा था? क्या उस समय इन मंत्रियों और विधायकों की जुबान पर भ्रष्टाचार का फेविकोल लगा हुआ था?

बीजेपी सांसद और विधायक पर आरोप: नीरज शर्मा ने कहा कि "आज भ्रष्टाचार पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेताओं को अपना पिछला आचरण नहीं भूलना चाहिए. जब ये ब्राह्मण (नीरज शर्मा) नंगे पैर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर खाक छान रहा था, तब सत्ता के गलियारों में बैठे इन लोगों को जनता का दर्द सुनाई नहीं दिया. उस समय घोटाले इसलिए अनदेखे किए गए क्योंकि लूट के माल में सबकी हिस्सेदारी थी. कल तक मेरे विरोध को नौटंकी कहने वाले आज खुद कैमरे के सामने अधिकारियों को कोसने का जो नाटक कर रहे हैं, उसे फरीदाबाद की जनता भली-भांति समझती है"