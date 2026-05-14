ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता की बीजेपी नेताओं को चुनौती, बोले- 'हिम्मत है तो सीबीआई से कराएं फरीदाबाद नगर निगम घोटाले की जांच'

पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. सीबीआई जांच की मांग. बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना.

Neeraj Sharma on Corruption in Faridabad
Neeraj Sharma on Corruption in Faridabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. कष्ट निवारण समिति की बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को क्लास लगाई थी. इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि "फरीदाबाद के सबसे भ्रष्ट नेताओं के मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें शोभा नहीं देतीं. जो नेता आज अधिकारियों के बच्चों को कीड़े पड़ने की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त कहां छिपे थे. जब उनकी नाक के नीचे नगर निगम में 200 करोड़ का महाघोटाला अंजाम दिया जा रहा था? क्या उस समय इन मंत्रियों और विधायकों की जुबान पर भ्रष्टाचार का फेविकोल लगा हुआ था?

बीजेपी सांसद और विधायक पर आरोप: नीरज शर्मा ने कहा कि "आज भ्रष्टाचार पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नेताओं को अपना पिछला आचरण नहीं भूलना चाहिए. जब ये ब्राह्मण (नीरज शर्मा) नंगे पैर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर खाक छान रहा था, तब सत्ता के गलियारों में बैठे इन लोगों को जनता का दर्द सुनाई नहीं दिया. उस समय घोटाले इसलिए अनदेखे किए गए क्योंकि लूट के माल में सबकी हिस्सेदारी थी. कल तक मेरे विरोध को नौटंकी कहने वाले आज खुद कैमरे के सामने अधिकारियों को कोसने का जो नाटक कर रहे हैं, उसे फरीदाबाद की जनता भली-भांति समझती है"

फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला (ETV Bharat)

शपथ पत्र की मांग: नीरज शर्मा ने कहा कि नगर निगम की मलाई से ही इनके चहेतों ने बैंकॉक और सिंगापुर की रंगीन यात्राएं की और जनता के खून-पसीने की कमाई को अय्याशी में उड़ाया गया. उन्होंने चुनौती दी कि अगर इन नेताओं के जमीर में रत्ती भर भी सच्चाई बची है, तो वे एक शपथ पत्र दें कि वे और उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार इस लूट में शामिल नहीं थी.

सीबीआई से मामले की जांच की मांग: शर्मा ने कटाक्ष किया कि जनता सब देख रही है कि कैसे जेल जा चुके भ्रष्ट अधिकारियों के साथ ये नेता मिठाइयां खाते हैं और ईमानदार अधिकारियों को सस्पेंड कराने की धमकियां देते हैं. सवालों की बौछार करते हुए पूर्व विधायक ने पूछा कि क्या भाजपा नेताओं में इतनी हिम्मत है कि वे अपनी ही सरकार को पत्र लिखकर इस पूरे घोटाले की जांच सीबीआई या ईडी से कराने की मांग करें?

ये भी पढ़ें- गेहूं खरीद में करोड़ों का घोटाला! हरियाणा के किसानों के नाम पर बेचा गया यूपी का गेहूं? 5 फर्मों पर केस दर्ज

ये भी पढ़ें- करोड़ों के घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सुपरिंटेंडेंट नरेश कुमार नौकरी से बर्खास्त, रिश्वत में मिली फॉर्च्यूनर और मोहाली में घर

TAGGED:

FARIDABAD MUNICIPAL CORPORATION
CORRUPTION ACCUSED ON BJP
CONGRESS LEADER NEERAJ SHARMA
फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार
NEERAJ SHARMA ON CORRUPTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.