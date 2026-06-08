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क्या हिमाचल में चार सीटों पर सिमट जाएगी कांग्रेस, क्या मिशन रिपीट के दावे को लग गया धक्का, सीएम व नीरज की तकरार पर खामोश हाईकमान

इस पर सीएम सुक्खू ने दो टूक कह दिया कि नीरज भारती कोई मसला नहीं है. अगले बयान में सीएम ने कहा कि यदि नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. इसके बाद नीरज भारती ने अत्यंत गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. कांग्रेस पार्टी ने भी एक्शन लेते हुए नीरज भारती को छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया. अब ये जुबानी जंग एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां से हिमाचल कांग्रेस का चुनावी जहाज आने वाले विधानसभा चुनाव में डगमगा जाएगा.

दो बार के विधायक, पूर्व सीपीएस व कांग्रेस के उपाध्यक्ष नीरज भारती अपने बेबाक रवैये के लिए चर्चित हैं. कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार व सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपने सोशल मीडिया पर कुछ तीखे सवाल किए. नीरज भारती ने ताबड़तोड़ पोस्टें डालकर सीएम सुक्खू पर कई गंभीर आरोप लगाए. यहां तक कि उन्होंने अटैची केस इकट्ठे करने जैसे गंभीर इलजाम लगा दिए.

हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा, जहां से मिशन रिपीट का रास्ता निकल सकता था, वहां पर ओबीसी वोट बैंक में डेंट पड़ेगा. कांगड़ा जिला ओबीसी वोट का गढ़ है. यहां चौधरी चंद्र कुमार एक बड़े ओबीसी लीडर हैं, लेकिन नीरज भारती ने अपने ही पिता से भी सियासी रिश्ते तोड़ लिए हैं. एक अन्य ओबीसी नेता पवन काजल इस समय भाजपा के एमएलए हैं. खैर, हिमाचल कांग्रेस में मचे इस घमासान के बीच पहाड़ी प्रदेश में कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर ये अच्छे संकेत नहीं हैं. आइए, नीरज भारती के कड़वे बोलों के बीच हिमाचल में कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति संभावित है, इसकी पड़ताल करते हैं.

एक वीडियो में नीरज भारती ने कहा, माननीय दिल्ली में हाईकमान जी और माननीय शिमला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी, मुझे छह साल क्या दस-बीस पच्चीस साल के लिए कांग्रेस से निकाल दो, आई डोंट केयर. सीएम सुक्खू व नीरज भारती के बीच जुबानी जंग इस कदर कड़वाहट भरी हो गई है कि ये रायता सिमटते नहीं दिख रहा.

नीरज भारती ने न केवल सीएम सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि अपने पिता और कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार से भी कड़े शब्दों में असहमति प्रकट कर दी. और तो और नीरज भारती ने हाईकमान और पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया मल्लिकार्जुन खडग़े को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया. नाराज नीरज भारती ने तो यहां तक कह दिया कि पहले 2027 का स्कोर साठ आठ (60 भाजपा, आठ कांग्रेस)संभावित था, अब ये चार चौंसठ न हो जाए. क्या सचमुच ऐसी स्थिति आ सकती है? हाईकमान भी इस अप्रिय तकरार पर खामोश क्यों है?

शिमला: विधानसभा का बजट सेशन जारी था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोरदार शब्दों में दावा किया कि विपक्ष चिंता न करे, मैं जिस भी पोस्ट पर रहा हूं, लंबे समय तक रहा हूं, मेरा इतिहास जान लो पहले... इसी के साथ सीएम सुक्खू ने दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस सत्ता रिपीट करेगी. अब जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल कांग्रेस के लिए चिंताजनक खबरें लाया ही था कि पार्टी के उपाध्यक्ष रहे पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने अचानक अपनी ही सरकार और सीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया.

जुबानी जंग से निकले तीखे सवाल

इस समय दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग में कई प्रतिक्रियाएं आई हैं. सुजानपुर से पूर्व एमएलए राजेंद्र राणा, भाजपा के कद्दावर नेता सतपाल सिंह सत्ती, कांग्रेस एमएलए संजय रत्न, कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा सहित अनेक सियासी लोगों के बयान आए हैं. इनमें कई सवाल छिपे हैं. जैसे, क्या पार्टी के उपाध्यक्ष स्तर के नेता को पार्टी का जिला अध्यक्ष पद से हटा सकता है? क्योंकि नीरज भारती का निष्कासन जिला कांगड़ा अध्यक्ष ने किया है. दूसरा बड़ा सवाल ये कि यदि सीएम सुक्खू नीरज भारती को नशेड़ी कह रहे हैं तो क्या कांग्रेस के उपाध्यक्ष जैसे अहम पद पर पार्टी नशेडिय़ों की नियुक्ति करती है? इसके अलावा सवाल सीएम के डोप टेस्ट की चुनौती को लेकर भी है. साथ ही अटैची संस्कृति भी सवालों के घेरे में है.

नीरज भारती बनाम सीएम, महाभारत अभी खत्म नहीं

करीब पांच दशक से हिमाचल में पत्रकारिता के बड़े नाम और गंभीर अध्येता कृष्ण भानू लिखते हैं-नीरज भारती से जुड़ा घटनाक्रम ये सिद्ध करता है कि महाभारत एक ग्रंथ नहीं, भारतीय समाज व राजनीति का शाश्वत दर्पण है. वे नीरज भारती की तुलना परोक्ष रूप से अभिमन्यु से करते हैं. भानू आगे लिखते हैं-वीरभद्र सिंह असहमति सुन लेते थे. प्रेम कुमार धूमल भी सुनते थे. जयराम ठाकुर भी सुनते हैं. लोकतंत्र की ताकत यही है कि सत्ता आलोचना को शत्रु नहीं, दर्पण समझे. भानू के अनुसार जो शासन सलाहकारों से घिर जाता है, उसका पतन बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होता है.

कृष्ण भानू लिखते हैं कि इस प्रकरण में नीरज भारती के पिता और कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार भी उनके पक्ष में नहीं है. यह सबसे अधिक मार्मिक है. नीरज यदि गलत था तो चंद्र कुमार को मार्गदर्शन करना चाहिए था. यही नहीं, कृष्ण भानू ने नीरज भारती को लेकर कहा कि उन्हें देखकर दुर्वासा व परशुराम का स्मरण होता है. नीरज की हर बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन साहस, स्वाभिमान व अभिव्यक्ति का सम्मान जरूरी है. भाजपा नेता व चर्चित ब्लॉगर महेंद्र नाथ सोफत लिखते हैं-नीरज ने कुछ गंभीर आरोप सरकार व सीएम पर लगाए हैं. वे अपने पिताश्री की राजनीतिक अकर्णमन्यता से भी क्षुब्ध हैं. सोफत कहते हैं कि सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने वाला बेईमान नहीं हो सकता. सोफत ने नीरज भारती के सच बोलने के साहस की प्रशंसा की है.

कांग्रेस नेता व कांगड़ा जिला की ज्वालामुखी सीट से पार्टी विधायक संजय रत्न का मानना है कि नीरज भारती को पार्टी प्लेटफार्म पर ही अपनी असहमति व शिकायत रखनी चाहिए थी. इस तरह सोशल मीडिया पर लिखने से पार्टी की छवि पर असर पड़ता है. इसके साथ मिलता-जुलता सलाह वाला बयान पार्टी महासचिव विनोद जिंटा का है.

पूर्व विधायक नीरज भारती (FILE PHOTO)

जयराम ठाकुर ने साधा निशाना

वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी नीरज भारती के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है. जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से नीरज भारती ने पांच अटैची वाला बयान दिया है, ऐसे ही भ्रष्टाचार को लेकर लेकर जनता चौक-चौराहों पर चर्चा करती है. फिर नीरज भारती ने सीएम पर कुछ निजी टिप्पणियां भी की हैं. जयराम ठाकुर ने सवाल किया कि जिस तरह सीएम ने नीरज को नशेड़ी कहा वो चौंकाने वाला है. यही नेता कुछ दिन पहले तक पार्टी के उपाध्यक्ष थे.

खैर, नीरज भारती प्रकरण ने हिमाचल कांग्रेस के भीतर की घुटन व टूटन को चौराहे पर ला दिया है. जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि सीएम सुक्खू भाजपा पर पांच गुटों में बंटा होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वे खुद सरकार नहीं एक गुट को चला रहे हैं. वीरभद्र सिंह भी उनके बारे में कई तरह की बातें कह चुके हैं. जब सुक्खू पार्टी के मुखिया थे, उस समय भी गुट ही चलाते थे, पार्टी नहीं.

हिमाचल अगले साल विधानसभा चुनाव में उतरेगा. कांग्रेस की हालत यदि ऐसी ही रही तो मिशन रिपीट के दावे पूरे होते नहीं दिख रहे. सबसे बड़े जिला कांगड़ा में एक ओबीसी वर्ग के नेता की खुलेआम बगावत न केवल पीसीसी चीफ बल्कि हाईकमान के लिए भी चेतने का समय है.-उदय सिंह, वरिष्ठ मीडिया कर्मी

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