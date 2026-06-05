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इस्तीफे के बाद भी नहीं थमा नीरज भारती का गुस्सा, CM सुक्खू और सरकार के खिलाफ डाल रहे दनादन पोस्ट

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता नीरज भारती के निशाने पर आ गए हैं. नीरज भारती सिलसिले वार मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं. इन पोस्ट के जरिए नीरज भारती मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं. यही नहीं नीरज भारती ने बजट पेश करने के लिए सीएम सुक्खू के ऑल्टो कार से जाने पर भी हमला किया है. नीरज भारती ने लिखा "हमारे प्रदेश के शायद पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो साल के 364 दिन टोयोटा फॉरच्यूनर, फोर्ड एंडेवर, हुंडई की इलेक्ट्रिक कार, दूसरी लग्जरी गाड़ियों और हेलिकॉप्टर में घूमते हैं, लेकिन साल में एक दिन बजट पेश करने के लिए अपनी निजी मारुति ऑल्टो में आते हैं, वो भी आगे पीछे पुलिस की लग्जरी गाड़ियों का काफिला लगाकर और हाथ में अटैची ऐसे पकड़ते हैं, जैसे इन जनाब से ऊपर का कोई फाइनेंस का जानकार है ही नहीं, लेकिन इतने दिखावे के बाद भी अगर जनता को नतीजे महसूस न हों, तो फिर रिजल्ट जीरो ही माना जाएगा."

शिमला: कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पूर्व विधायक नीरज भारती प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं. इसके बाद भी उनका गुस्सा नहीं थम रहा है. बीते 5 घंटे के अंदर नीरज भारती अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार कई पोस्ट लिख चुके हैं. अपने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर नीरज भारती लगातार पोस्ट करके सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य की कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

पूर्व जयराम सरकार की कर डाली तारीफ

यही नहीं नीरज भारती ने अपनी एक पोस्ट में वर्तमान कांग्रेस सरकार की तुलना पूर्व जयराम सरकार से की. इस पोस्ट में उन्होंने पूर्व जयराम सरकार की तारीफ की. नीरज भारती ने लिखा "2017 से 2022 वाली भाजपा की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार में भाजपा विधायकों की आज की कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों से कहीं ज्यादा पावर थी. विधायक सुबह मुख्यमंत्री के पास जाते थे और शाम तक अपना काम करवाकर वापस आ जाते थे. आज हाल ये है कि मंत्री डीओ साइन करके ले जाते हैं या मुख्यमंत्री को भेज देते हैं. मुख्यमंत्री मंत्रियों के सामने अप्रूव भी कर देते हैं, लेकिन बाद में अफसरों को बोल दिया जाता है कि कुछ नहीं करना. एक स्पेशल ट्रंक रखा हुआ है दफ्तर में, जिसमें फाइलें डाल दी जाती हैं और फिर वहां से वही फाइलें बाहर निकलती हैं. जो 2-3 खास मित्रगणों की होती हैं, बाकी फाइलें पता नहीं किस कोने में गुम हो जाती हैं."

फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर ट्रांसफर पॉलिसी और कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर घेरा

नीरज भारती न सिर्फ मुख्यमंत्री पर हमलावर है, बल्कि सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं. नीरज भारती ने प्रदेश में वित्तीय प्रबंधन और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए. साथ ही सरकार पर पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया. नीरज भारती ने कहा कि सरकार वित्तीय स्थिति का रोना रो रही है, लेकिन वो काम भी नहीं हो रहे हैं, जिनमें फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है. साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी रोक लगाया. उन्होंने कहा कि साल 2012 से 2017 की कांग्रेस सरकार के समय पार्टी कार्यकर्ताओं के काम हो जाया करते थे, लेकिन अब स्थिति बिलकुल उलट है.

अपनी ही सरकार को 2027 चुनाव के लिए किया आगाह

नीरज भारती ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए लिखा कि पंचायती राज चुनाव के परिणाम सरकार की करगुजारियों का नतीजा है. उन्होंने 2027 चुनाव के लिए भी सरकार को आगाह किया. नीरज भारती लिखते हैं "वक्त-वक्त पर सरकार और सुक्खू जी को चेताने की कोशिश की. बार-बार यह एहसास करवाने की कोशिश की कि कार्यकर्ताओं, आम लोगों और नेताओं की बात सुनना जरूरी है, लेकिन शायद बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. अब पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में अपनी कारगुजारियों की झलक दिखनी शुरू हो गई है. ऊपर से जबरदस्ती जीत का श्रेय लेने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जमीन की सच्चाई क्या है? ये कार्यकर्ता, नेता और जनता सब जानते हैं. खैर, राजनीति में हर चीज की एक किश्त होती है. अगली किश्त 2027 में भी मिल जाएगी."

सरकार के खिलाफ पोस्ट लिखने को लेकर ये बोले भारती

साथ ही नीरज भारती ने लगातार सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्ट लिखे जाने को लेकर भी अपनी बात कही है. भारती ने एक और फेसबुक पोस्ट में लिखा कि "कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्यों लिख रहे हो. जनाब, जब अंदर का सिस्टम ही सुनने को तैयार न हो, बार-बार बात रखने के बाद भी कोई असर न हो तो फिर अपनी बात कहां रखे. जब अंदर सुनवाई बंद हो जाए तो सोशल मीडिया ही आखिरी रास्ता बचता है. इसलिए, फिर यहीं लिखा जाएगा.