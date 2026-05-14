मोहन मरकाम का केंद्र पर निशाना, कहा- बहुत हो गई महंगाई की मार गद्दी छोड़ो मोदी सरकार
पूर्व PCC चीफ मोहन मरकाम ने महंगाई को केंद्र सरकार गलत आर्थिक नीतियों की वजह बताया, विदेश नीति पर भी सवाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 4:46 PM IST
जगदलपुर: बस्तर के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गुरुवार को राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है और बुरी तरह परेशान है.
गलत नीतियां और ईंधन संकट के आरोप
मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण ही आज देश में महंगाई आसमान छू रही है. इसके साथ ही उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विदेश नीति की कमियों और खामियों के चलते आज देश को कच्चे तेल के आयात-निर्यात में भारी दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
मोदी जी ने स्लोगन दिया था कि बहुत हो गई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार, लेकिन अब देश की जनता कह रही है बहुत हो गई महंगाई की मार गद्दी छोड़ो मोदी सरकार- मोहन मरकाम, पूर्व PCC चीफ
पीएम मोदी की अपील को बताया दिखावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से की गई पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील पर मोहन मरकाम ने कड़ा ऐतराज जताया और इसे सिर्फ एक दिखावा करार दिया. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि आम जनता से किसी भी प्रकार की उम्मीद करने से पहले खुद भाजपा के नेताओं को प्रधानमंत्री की इस ईंधन बचत वाली अपील का पालन करना चाहिए. उन्होंने मांग की कि आगामी 18 मई को बस्तर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में भी भाजपा नेताओं को इस अपील पर अमल करना चाहिए.
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की किल्लत
प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद छत्तीसगढ़ के कुछ पेट्रोल पंप पर किल्लत देखने को मिल रहा है. सुबह से ही आम लोग गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइनें लगाकर पहुंच रहे हैं. देश में लगातार बढ़ती इस महंगाई और ईंधन संकट के हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस ने आंदोलन करने की भी बात कही है.