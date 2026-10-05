कांग्रेस ने उत्तराखंड में SIR की पूरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग पर लगाया आरोप, कोर्ट जाने की कही बात
उत्तराखंड में कंप्लीट हो चुकी एसआईआर पूरी प्रक्रिया को ही कांग्रेस ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2026 at 7:12 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. तीन अक्टूबर को निर्वाचन आयोग फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर चुका है. एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने छोटे से राज्य से करीब करीब 13.85 लाख वोटों की लूट की है. कांग्रेस का आरोप है कि प्री-एसआईआर और एसआईआर प्रक्रिया में हुई वोट कटौती के असली आंकड़े को निर्वाचन आयोग सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है.
फॉर्म 7 ऑटो जनरेटेड करने का मामला उठाया: कांग्रेस नेता और केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने आज पांच अक्टूबर सोमवार को इसी मामले पर कांग्रसे प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की थी. इस दौरान उन्होंने फॉर्म 7 ऑटो जनरेटेड करने का मामला भी उठाया. मनोज रावत ने कहा कि फॉर्म 7 ऑटो जनरेटेड करने का मामला या फिर भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों को संज्ञान लेना हो ये सब निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है.
फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग: मनोज रावत ने आरोप लगाया है कि फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाना यह साबित करता है कि पात्र मतदाताओं के नाम काटने में निर्वाचन आयोग और भाजपा की मिली भगत रही है. मनोज रावत का कहना है कि उत्तराखंड में 14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटे जाना वोट चोरी की वारदात है.
मनोज रावत ने कहना है कि उनके 11600 बीएलए टू और 70 बीएलए वन ने प्रकिया के सभी कानूनी और अन्य पहलू को लेकर जमीनी स्तर पर काम किया है, जिसके बाद वो इस निष्कर्ष पर निकाले है कि उत्तराखंड में 72 लाख 50 हजार के करीब मतदाता, जो फाइनल सूची में आएंगे लगभग उतने ही मतदाता आज से 10 साल पहले उत्तराखंड में मौजूद थे.
मनोज रावत के हिसाब से ये डाटा बड़ा ही आश्चर्यजनक है. उनका मानना है कि ये बीते दस सालों ने जो वोटरों की संख्या बढ़ाई गई, उसमें कुछ गड़बड़ थी या फिर जनवरी 2025 के बाद उत्तराखंड में 85 लाख 19 हजार 271 मतदाता का गिरना अचंभित करता है.
मनोज रावत का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं करीब 97 हजार फॉर्म सात का दुरुउपयोग किया था, लेकिन कांग्रेस के कारण उसमे से सिर्फ उसमें से सिर्फ सात वोटर के ही नाम कटे है. इससे साफ पता चलता है कि फॉर्म सात का गलत इस्तेमाल हुआ है. बीएलओ की सजगता से निर्वाचन आयोग के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए. जिस कारण ज्यादातर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हो गए. हालांकि अब कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी.
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