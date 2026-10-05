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कांग्रेस ने उत्तराखंड में SIR की पूरी प्रक्रिया पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग पर लगाया आरोप, कोर्ट जाने की कही बात

कांग्रेस नेता मनोज रावत की प्रेस वार्ता. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. तीन अक्टूबर को निर्वाचन आयोग फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर चुका है. एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने छोटे से राज्य से करीब करीब 13.85 लाख वोटों की लूट की है. कांग्रेस का आरोप है कि प्री-एसआईआर और एसआईआर प्रक्रिया में हुई वोट कटौती के असली आंकड़े को निर्वाचन आयोग सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है.