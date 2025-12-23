'मोदी तेरी...' नारे पर विवाद: कांग्रेस नेता मंजूलता मीणा ने कहा- 'मैं अपने बयान पर कायम, यह जनता की भावना थी'
मीणा ने आरोप लगाया कि भाजपा ने एक नारे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए.
जयपुर: गत 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगाकर सुर्खियों में आई जयपुर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मंजूलता मीणा का मानना है कि उन्होंने कोई गलत नारा नहीं लगाया और वह अपने बयान पर पूरी तरह कायम हैं. मीणा ने कहा, 'मैंने कुछ गलत नहीं कहा है. जो नारा लगाया है, वह आम जनता की भावना से जुड़ा हुआ है.' विवादित नारे सहित कई मुद्दों पर ईटीवी भारत से हुई खास बातचीत के प्रमुख अंश इस प्रकार हैं:
सवाल: प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारा लगाया, क्या कोई पछतावा है?
जवाब: मुझे इस नारे का कोई पछतावा नहीं है. इसे एक नारे की तरह नहीं, जनता का संदेश समझा जाए. हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस वादे को जुमले की तरह देखा जाए. अब हमने नारा लगाया तो यह एक नारा नहीं, आम जनता का संदेश था. कोरोना में कई लोगों की मौत हुई, नोटबंदी में भी कई लोगों की मौत हुई. अब यह लोग जल्दबाजी में SIR लेकर आ गए हैं, उसमें भी कई बीएलओ की मृत्यु हो गई है.
सवाल: ...लेकिन यह नारा कैसे हो सकता है कि 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी'?
जवाब: यह नारा नहीं है, आप इसे नारे पर मत ले जाओ. आज देश में अराजकता का माहौल है. भाजपा ने इसी एक नारे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी. भाजपा ने कार्यवाही का कीमती दिन बर्बाद कर दिया. संसद की कार्यवाही 140 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई से चलती है. संसद एक मंदिर है, जहां आम जनता के मुद्दे रखे जाते हैं. आम जनता को भड़काया गया, युवाओं, किसानों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी.
सवाल: भाजपा कहती है कि मंजूलता का बयान ही कांग्रेस का कल्चर है?
जवाब: बीजेपी तो हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाती है. बीजेपी कभी युवाओं, किसानों और महिलाओं के मुद्दों पर बात नहीं करती. तभी तो उन्होंने संसद का कीमती दिन स्थगित कर दिया. देश में अराजकता का माहौल है, उन पर बात करनी चाहिए. एक नारे को लेकर उन्होंने एक कीमती दिन बर्बाद कर दिया. जनता ने उनको चुनकर भेजा है, महिला, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए थी. जनता ने उन पर विश्वास व्यक्त किया था, लेकिन उन्होंने एक फालतू के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही ठप्प कर दी.
सवाल: क्या आप अपने बयान पर कायम हैं?
जवाब: बिल्कुल, मैं अपने बयान पर कायम हूं. यह नारा नहीं, एक पीड़ित जनता का दुख है. आज इस देश में बोलने की आजादी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने दी थी. जब भारत आजाद हुआ था, तब एक महिला ने पंडित नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया था और पूछा था कि आप तो आजादी के बाद प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन मुझे क्या मिला? तब पंडित नेहरू ने कहा था कि आपको एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर सवाल पूछने का अधिकार मिला है. मेरे खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मुझे इससे डर नहीं लगता है.
सवाल: क्या आप मानते हैं कि मोदी के खिलाफ जो नारा लगाया था वह सही है?
जवाब: यह नारा एक तानाशाही सरकार के खिलाफ था. आप राजस्थान में देख लीजिए, भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों को अरावली के दायरे से बाहर कर दिया. क्या इससे हमारे पर्यावरण को खतरा नहीं है? जल, जंगल, जमीन हमारी धरोहर है. जयपुर के आमेर को देख लीजिए कि वह पूरी तरह पहाड़ों से घिरा हुआ है और अलवर भी पहाड़ों से घिरा हुआ है. अगर पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन का क्या होगा? यह सरकार तानाशाही कर रही है. जहां तक नारे और मुकदमों की बात है, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस की सिपाही हूं. इनसे डरने वाले नहीं हैं. विपक्ष का काम होता है पीड़ित जनता की आवाज उठाना. वैसे मैं अपने बयान पर कायम हूं.