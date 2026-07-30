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कांग्रेस नेता ममता शर्मा बोलीं, 'मेरे साथ किया दुर्व्यवहार', पीसीसी सदस्य बोले, सस्ती लोकप्रियता के लिए लगाए आरोप

ममता शर्मा ने सीधे तौर पर सत्येश शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी सीमाएं पार कर दीं.

Satyesh Sharma addressing meeting
बैठक को संबोधित करते सत्येश शर्मा (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 8:00 PM IST

5 Min Read
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बूंदी: नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियों के बीच बूंदी कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आ गई. जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक उस समय विवादों में घिर गई, जब बैठक के दौरान वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. बैठक में हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई. मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता ममता शर्मा ने भी एक वीडियो जारी कर कांग्रेस विधायक के पुत्र पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. इसके जवाब में विधायक पुत्र एवं पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा ने कहा कि दुर्व्यवहार जैसा कुछ नहीं हुआ. सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाने के लिए आरोप लगाए गए.

'इसलिए हुई बहस': जानकारी के अनुसार जिला कांग्रेस कार्यालय में बुधवार शाम आयोजित बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करने, आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनावों की रणनीति तैयार करने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था. बैठक में अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और ममता शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थीं. इस दौरान ममता शर्मा की ओर से स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रमुखता से आवाज नहीं उठाए जाने की बात रखने से बैठक में हंगामा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीसीसी सदस्य एवं बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा के पुत्र सत्येश शर्मा ने बैठक के दौरान कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई. इसके बाद ममता शर्मा और सत्येश शर्मा के बीच तीखी बहस शुरू हो गई. कुछ ही मिनटों में बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया. दोनों पक्षों के समर्थक भी अपनी-अपनी बात रखने लगे, जिससे बैठक में शोर-शराबा बढ़ गया. बैठक भारी हंगामे की भेट चढ़ गई.

ममता शर्मा ने रखा अपना पक्ष (ETV Bharat Bundi)

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'मेरे साथ गलत हुआ': घटना के बाद ममता शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि बूंदी में आयोजित जिला कांग्रेस की बैठक के दौरान जो कुछ हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से गहरा दुख पहुंचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया. ममता शर्मा ने कहा कि वह शांतिपूर्वक संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी बात रख रही थीं, लेकिन कुछ लोगों को उनकी बात स्वीकार नहीं हुई. उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरों की बात सुनने का धैर्य भी होना चाहिए. उनके अनुसार किसी वरिष्ठ नेता की बात को बीच में रोकना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना पार्टी की संस्कृति के अनुरूप नहीं है.

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'महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना नहीं': ममता शर्मा ने सीधे तौर पर सत्येश शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी सीमाएं पार कर दीं. उन्होंने कहा कि यदि किसी की बात गलत लगती है, तो उसका जवाब तथ्यों और तर्कों से दिया जाना चाहिए, न कि अभद्र व्यवहार से. उन्हें सबसे अधिक दुख इस बात का है कि एक वरिष्ठ महिला नेता के साथ पार्टी की बैठक में ऐसा व्यवहार किया गया. उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी तो संगठन मजबूत नहीं हो सकता. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं के संस्कारों से पहचानी जाती है. यदि बैठकों में विचार रखने वाले नेताओं को सम्मान नहीं मिलेगा, तो संगठन कमजोर होगा.

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'बैठक में दुर्व्यवहार जैसा कुछ नहीं हुआ': मामले पर सत्येश शर्मा ने कहा कि बैठक में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ. आरोप केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने तथा खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश भर हैं. उन्होंने कहा कि ममता शर्मा ने संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर सीधे आरोप लगाने शुरू कर दिए. उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की. उपस्थित नेताओं ने उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई, तो इसे गलत तरीके से पेश किया जाने लगा. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता शर्मा ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार का जिम्मेदार भी स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ठहराया, जिससे संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुईं. उन्होंने कहा कि बैठक में विरोध केवल इन टिप्पणियों का हुआ, न कि किसी प्रकार का दुर्व्यवहार.

'एक ही बार बैठक में हुई शामिल': सत्येश शर्मा ने यह भी कहा कि ममता शर्मा संगठन और कांग्रेस की रीति-नीति पर भाषण दे रही थीं तथा पार्टी नेतृत्व के त्याग का उदाहरण प्रस्तुत कर रही थीं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें बूंदी के कार्यकर्ताओं और जनता की इतनी चिंता थी तो पिछले वर्षों में उन्होंने संगठन के बीच सक्रिय भूमिका क्यों नहीं निभाई. उनका दावा था कि बीते तीन वर्षों में ममता शर्मा केवल एक बार ही बूंदी कांग्रेस की बैठक में शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को पार्टी और जनता से सच्चा लगाव होता है, वे दलबदल की राजनीति नहीं करते. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने का फैसला ममता शर्मा के राजनीतिक चरित्र को स्वयं उजागर करता है.

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