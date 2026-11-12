ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर कांग्रेस नेता बोले- "उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद तय करेगा कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा"
एआईएमआईएम के पूर्व प्रवक्ता रहे आसिम वकार ने कुछ माह पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:58 PM IST
लखनऊ : एआईएमआईएम के प्रवक्ता रहे आसिम वकार ने कुछ माह पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली. एआईएमआईएम के हर फैसले पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं. यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरा मोर्चा बन गया है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मिलकर नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है. जिसके बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता आसिम वकार ने बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद तय करेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा.
हज़रत चिल्ला चिल्ला कर @yadavakhilesh जी और @RahulGandhi जी से कहते है मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हो, बनाओ किसी अब्दुल को #CM का चेहरा,, अब अब्दुल दरी नहीं बिछायेगा.... लेकिन आज भी मुख्यमंत्री का चेहरा चंद्रशेखर को ही बना दिया,, अब बताइये अब्दुल क्या करेगा.... अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद तय करेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा 🙏🙏 आसिम वक़ार 🙏— syed asim waqar (@syedasimwaqar) November 12, 2026
कांग्रेस नेता आसिम वकार ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई और अंदर से हिली हुई है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के सभी नेताओं को यह पता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ रही है. अब उसके लिए हर हथकंडे अपनाये जा रहे हैं.
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का जो अपना वोटर है वह भी उनके कारनामों और नीतियों से नाराज है. भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश में और प्रदेश में बहुत से जिलों में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिये काम करते हैं. कुछ खौफ और डर से, कुछ अदालतों और जेल के डर की वजह से बीजेपी के लिए काम करते हैं. कुछ अपने खजाने को डबल और ट्रिपल करने के लिए काम करते हैं.
उन्होंने कहा कि उसी में आज एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में वजूद में आया है. अब बड़ा मसला यह है कि गठबंधन में एक सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी. उन्होंने एलान किया कि इस गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वह चंद्रशेखर आजाद होंगे. अच्छी बात है कि आपने एलान कर दिया. अब आप भी मुसलमानों से कह रहे हैं कि इस बार मुसलमान चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाएं. यही आपका मतलब है तो आप अखिलेश यादव से यह क्यों कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा मुसलमान बनाइए.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से हर जगह कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा मुसलमान क्यों को नहीं बनाते हो, क्या हम खाली वोट देने के लिए हैं? सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं, क्या झाड़ू लगाने के लिए हैं? आप कहते हैं ना कि 'अब्दुल' दरी नहीं बिछाएगा, नेता बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा. बिहार में गए तो तेजस्वी से कहते हैं कि मुसलमान का चेहरा क्यों नहीं बनाते हो. क्या अब्दुल दरी बिछाएगा तुम्हारी? उन्होंने कहा कि अगर आप सारी नेताओं से यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री मुसलमान बनाओ, 'अब्दुल' दरी नहीं बिछाएगा, नेता बनेगा तो मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं.
उन्होंने कहा कि ओवैसी जब बिहार में चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने गठबंधन किया और जब गठबंधन हो गया, तब ओवैसी ने मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा को बनाया. फिर तेलंगाना के चुनाव में ओवैसी ने मुख्यमंत्री का चेहरे का एलान किया, फिर उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन किया तो मुख्यमंत्री का चेहरा ओपी राजभर को बताया, फिर ओपी राजभर छोड़कर चले गए.
उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन का चेहरा बनाया. गुजरात में गठबंधन किया तो उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया. महाराष्ट्र गए तो वहां प्रकाश आंबेडकर को गठबंधन का चेहरा बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि जो गठबंधन हुआ है, इसकी कमान पर्दे की पीछे अमित शाह के हाथों में है. उत्तर प्रदेश का जवान, महिलाएं, किसान, खासकर मुसलमान जानते हैं कि उन्हें इस बार उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाना है.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करने दीजिए अबकी से मुख्यमंत्री 'इंडिया' गठबंधन का होगा या किसका होगा? यह पूरी तरह तय है पूरा जोर लगा लीजिए लेकिन, इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में मुसलमान और दलित नहीं बनने देगा. अब वह चाहे जितना जोर लगा लीजिए अब उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है.
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