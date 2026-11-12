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ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर कांग्रेस नेता बोले- "उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद तय करेगा कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा"

कांग्रेस नेता आसिम वकार और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ( Photo credit: ETV Bharat/ANI )

लखनऊ : एआईएमआईएम के प्रवक्ता रहे आसिम वकार ने कुछ माह पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली. एआईएमआईएम के हर फैसले पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं. यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरा मोर्चा बन गया है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मिलकर नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है. जिसके बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता आसिम वकार ने बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद तय करेगा कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा.

कांग्रेस नेता आसिम वकार ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई और अंदर से हिली हुई है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के सभी नेताओं को यह पता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ रही है. अब उसके लिए हर हथकंडे अपनाये जा रहे हैं.