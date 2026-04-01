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Govind Meghwal Controversy : वायरल ऑडियो को लेकर सियासत गरमाई, डूडी समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते डूडी समर्थक ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर में एक वायरल ऑडियो ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. ऑडियो में पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल द्वारा दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी, वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला और शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित अन्य नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है. इसके विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता और डूडी समर्थक सड़कों पर उतर आए. यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से मिलकर ऑडियो की सच्चाई उजागर करने और आरोपित नेता पर कार्रवाई की मांग की. हालांकि, गांधी पार्क में मधुमक्खियों के हमले से प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए तितर-बितर हो गए, लेकिन बाद में वे कलेक्ट्रेट पहुंच कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया. बीकानेर में कुछ दिनों से एक ऑडियो क्लीपिंग सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. इसमें कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला, शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित अन्य नेताओं के खिलाफ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था. डूडी समर्थकों का आरोप था कि ऑडियो में डूडी के खिलाफ अमर्यादित भाषा में कुछ कहा गया है. इसके विरोध में बुधवार को डूडी समर्थकों ने विरोध जताया. उन्होंने प्रदर्शन किया और जिला पुलिस अधीक्षक से ऑडियो की जांच करवा कर कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन में नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पार्टी के ही वरिष्ठ नेता गोविंद मेघवाल द्वारा दिवंगत डूडी के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया. समर्थकों ने चेतावनी दी कि इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऑडियो विवाद को लेकर बीकानेर में प्रदर्शन (ETV Bharat Bikaner) पढ़ें: ऑडियो विवाद: शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने की जांच की मांग, केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने दी ये चेतावनी