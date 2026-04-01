Govind Meghwal Controversy : वायरल ऑडियो को लेकर सियासत गरमाई, डूडी समर्थकों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
डूडी समर्थकों ने कहा कि चूंकि वे अब दिवगंत हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए.
Published : April 1, 2026 at 6:57 PM IST
बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर में एक वायरल ऑडियो ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. ऑडियो में पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल द्वारा दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी, वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला और शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित अन्य नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है. इसके विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता और डूडी समर्थक सड़कों पर उतर आए. यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से मिलकर ऑडियो की सच्चाई उजागर करने और आरोपित नेता पर कार्रवाई की मांग की. हालांकि, गांधी पार्क में मधुमक्खियों के हमले से प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए तितर-बितर हो गए, लेकिन बाद में वे कलेक्ट्रेट पहुंच कर अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया.
बीकानेर में कुछ दिनों से एक ऑडियो क्लीपिंग सोशल मीडिया में वायरल हो रही है. इसमें कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर डूडी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला, शहर अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित अन्य नेताओं के खिलाफ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया था. डूडी समर्थकों का आरोप था कि ऑडियो में डूडी के खिलाफ अमर्यादित भाषा में कुछ कहा गया है. इसके विरोध में बुधवार को डूडी समर्थकों ने विरोध जताया. उन्होंने प्रदर्शन किया और जिला पुलिस अधीक्षक से ऑडियो की जांच करवा कर कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन में नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई कि पार्टी के ही वरिष्ठ नेता गोविंद मेघवाल द्वारा दिवंगत डूडी के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया. समर्थकों ने चेतावनी दी कि इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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प्रदर्शन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना के नेतृत्व में हुआ. कूकना ने कहा कि रामेश्वर डूडी किसानों के नेता थे. सर्व समाज आज उनके सम्मान के लिए सड़कों पर है. यह राजनीति और पार्टी का विषय नहीं है. उन्होंने कहा कि जिस नेता ने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. देहात कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्याम सिंह भाटी का कहना था कि रामेश्वर डूडी हम सबके नेता थे और कांग्रेस को मजबूत करने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता. आज जब वह इस दुनिया में नहीं हैं, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इस मामले को खत्म करने के लिए पूर्व मंत्री मेघवाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.
प्रदर्शनकारियों पर मधुमक्खियों का हमला: इससे पहले गांधी पार्क में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, वहां से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालने का कार्यक्रम था, लेकिन गांधी पार्क में अचानक मधुमक्खियों के हमले से सभी कार्यकर्ता तितर-बितर हो गए. बाद में सभी लोग गाड़ियों से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे.
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एसपी से मिले युवा कांग्रेस के नेता: यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भंवर कूकना के आह्वान पर हुए विरोध प्रदर्शन में पूर्व जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल सहित देहात कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे. शिवलाल गोदारा, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष श्रीकृष्ण गोदारा, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम सिंह भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष गणपत सीगड़, दलित नेता राजेंद्र बापेऊ, सीताराम नायक, प्रीति मेघवाल सहित अनेक नेता मौजूद थे. इन नेताओं ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर ऑडियो की सच्चाई पता लगाने की मांग रखी.