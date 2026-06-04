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अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली से लौट रहे कांग्रेस नेता की कार हादसे में मौत, दो गंभीर घायल

अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली से लौटते समय कार हादसे में मुनस्यारी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की दर्दनाक मौत, दो लोग भी गंभीर घायल

ALMORA CAR ACCIDENT
कार हादसे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंदन सिंह की मौत (फोटो-Police/Family Members)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 9:59 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 10:07 PM IST

3 Min Read
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पिथौरागढ़: अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली में शामिल होकर वापस लौट रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार बेकाबू होकर पैराफिट को तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो 2 लोगों की हालत गंभीर है. घायलों को रेस्क्यू कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें अल्मोड़ा रेफर कर दिया गया है.

हादसे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मौत, दो गंभीर रूप से घायल: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा कांचुला पुल के पास हुआ. इस हादसे में नाचनी निवासी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुनस्यारी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख/पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमुख कुंदन सिंह बथ्याल (उम्र 70 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, हादसे में गणेश कुमार (उम्र 32 वर्ष) और भूपेंद्र प्रसाद (उम्र 25 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए.

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दुर्घटनाग्रस्त कार (ALMORA CAR ACCIDENT)

कब और कैसे हुआ हादसा? धौलछीना थाना प्रभारी सुनील सिंह बिष्ट ने बताया कि पिथौरागढ़ के नाचनी से कार संख्या UK 04 Y 2999 में सवार तीनों लोग सुबह 11:20 बजे राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. दोपहर 12:20 बजे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंच से बताया कि मौसम खराब होने के कारण राहुल गांधी का कार्यक्रम नहीं हो सकता. इसके बाद जनसभा में पहुंचे कई लोग वापस लौटने लगे.

नाचनी क्षेत्र के लोग भी अपने घरों के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे. जनसभा स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई थी. तीनों लोग दोपहर एक बजे जनसभा स्थल से एक किलोमीटर पैदल चलकर वाहन पार्किंग स्थल पर पहुंचे. यहां से अपने वाहन में सवार होकर घर के लिए रवाना हुए.

दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा-शेराघाट मोटर मार्ग पर कांचुला पुल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पैराफिट को तोड़ते हुए करीब 50 मीटर नीचे नदी में गिर गई. हादसे के बाद तत्काल बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. स्थानीय निवासी गंगा सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों और मृतक के शव को नदी से सड़क तक पहुंचाया.

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पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुंदन सिंह बथ्याल (फाइल फोटो- Family Members)

कुंदन सिंह बथ्याल का राजनीतिक सफर: पिथौरागढ़ के नाचनी निवासी वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंदन सिंह बथ्याल मुनस्यारी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे. इसके बाद जिला पंचायत सदस्य चुने गए. नाचनी व्यापार संघ के अध्यक्ष भी रहे. उनके दो बेटे हैं. एक बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, तो दूसरे बेटे की नाचनी कस्बे में दुकान है. कुंदन सिंह बथ्याल नाचनी में निजी स्कूल भी चलाते थे.

उनके निधन की सूचना मिलते ही नाचनी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. पूर्व ब्लाक प्रमुख के निधन पर विधायक बिशन सिंह चुफाल, मयूख महर हरीश धामी, दर्जा राज्य मंत्री नारायण राम आर्या, पूर्व विधायक मीना गंगोला, ब्लॉक प्रमुख बेरीनाग संगीता चन्याल, ज्येष्ठ प्रमुख धीरज बिष्ट, पूर्व र्ब्लाक प्रमुख रेखा भंडारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेश कुमार द्विवेदी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू समेत तमाम लोगों ने दुख जताया है.

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Last Updated : June 4, 2026 at 10:07 PM IST

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अल्मोड़ा में कार खाई में गिरी
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