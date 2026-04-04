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कांग्रेस नेता खुशबाज जाटान की मौत मामला: ट्रक चालक गिरफ्तार, आरोपी पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज

सोनीपत सड़क हादसे में कांग्रेस नेता खुशबाज जाटान और उनके ड्राइवर की मौत के मामले में पुलिस ने फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार किया.

Sonipat Road Accident Update
Sonipat Road Accident Update (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 4, 2026 at 8:07 PM IST

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सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में हुए चर्चित सड़क हादसे में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जखोली टोल प्लाजा के पास हुए इस हादसे में कांग्रेस नेता खुशबाज जाटान और उनके ड्राइवर परममिंदर की मौत हो गई थी. अब इस मामले में फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की पहचान तासीम के रूप में हुई है, जो नूंह जिले का निवासी है.

कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल: पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया. कोर्ट के आदेशानुसार उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार आरोपी हादसे के बाद मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद उसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी. आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की.

कांग्रेस नेता खुशबाज जाटान की मौत मामला: ट्रक चालक गिरफ्तार (Etv Bharat)

हादसे में दो की मौत, दो घायल: गौरतलब है कि कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) पेरिफेरल-वे पर जखोली टोल प्लाजा के पास भीषण हादसा हुआ था. तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें खुशबाज जाटान और उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं गनमैन और पंचर लगा रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका इलाज जारी है.

आरोपी पर पहले भी दर्ज हैं कई मामले: पुलिस प्रवक्ता रविन्द्र कुमार के मुताबिक "गिरफ्तार ट्रक चालक तासीम के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं. इससे ये भी संकेत मिलता है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है, ताकि हादसे के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके."

ये भी पढ़ें- सोनीपत में पंजाब के कांग्रेस नेता की मौत, ट्रक और डिफेंडर कार की टक्कर में ड्राइवर की भी मौत, पुलिसकर्मी घायल

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