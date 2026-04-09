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वो जब याद आए, बहुत याद आए...हिमाचल में कांग्रेस हो या भाजपा, सभी को याद आ रहे वीरभद्र सिंह

कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर के वीरभद्र सिंह को लेकर दिए बयान के बाद हिमाचल राजनीति में मची हलचल.

Virbhadra Singh
पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह (@social media)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 4:35 PM IST

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शिमला: छह बार हिमाचल प्रदेश की कमान संभालने वाले कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल वीरभद्र सिंह बेशक इस संसार में नहीं हैं, लेकिन राज्य की सियासत में अभी भी उनका नाम गूंज रहा है. पक्ष हो या विपक्ष, विरोधी हों या प्रशंसक, वीरभद्र सिंह को किसी न किसी बहाने याद कर रहे हैं. हालिया उदाहरण कौल सिंह ठाकुर का है. कभी कौल सिंह ठाकुर को वीरभद्र सिंह के विरोधी खेमे का प्रमुख चेहरा माना जाता था, लेकिन उन्होंने मंडी में कुछ इस अंदाज में पूर्व सीएम की तारीफ की, जिससे हिमाचल की राजनीति में नई हलचल मच गई.

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वीरभद्र सिंह के साथ कौल सिंह ठाकुर (@social media)

हिमाचल में कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं. कैबिनेट मंत्री, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तक विस्तार लिए हुए उनका राजनीतिक जीवन पांच दशक से अधिक का रहा है. कौल सिंह ठाकुर पिछला चुनाव हार गए थे और इस तरह सीएम बनने का उनका बरसों पुराना सपना टूट गया था. कौल सिंह को आस थी कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्हें किसी न किसी पद से नवाजेंगे, लेकिन ये उम्मीद भी पूरी नहीं हुई. अब आलम ये है कि कांग्रेस सरकार होने के बाद भी उनके बताए छोटे-छोटे काम नहीं हो रहे. इसी पीड़ा को हाल ही में कौल सिंह ने मंडी के द्रंग में एक सभा में कार्यकर्ताओं के सामने व्यक्त किया. कौल सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह जब भी किसी नोट पर अप्रूव्ड लिखते थे तो वो शाम तक लागू हो जाता था. अब अपनी ही सरकार में छोटे-छोटे काम नहीं हो रहे.

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पीएम मोदी के साथ वीरभद्र सिंह (@social media)

कौल ठाकुर के बयान पर मची हलचल

कौल सिंह ठाकुर के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में भी हलचल हुई. तीन दशक से अधिक के अनुभव से संपन्न हिमाचल की राजनीति में गहरी पकड़ रखने वाले सीनियर मीडिया कर्मी सूरज सिंह ठाकुर ने कौल सिंह के बयान का संदर्भ लेते हुए विस्तार से पोस्ट लिखी. मंडी से ही संबंध रखने वाले सूरज सिंह ठाकुर लिखते हैं..वो जब याद आए, बहुत याद आए. उन्होंने लिखा-कौल सिंह ठाकुर जैसे लोग जब बोलते हैं तो उनके शब्द सिर्फ बयान भर नहीं होते. वे एक लंबे सफर की थकान, उम्मीद और अनकही पीड़ा भी साथ लेकर आते हैं. द्रंग की सभा में उनका लहजा आरोपों से अधिक अंदर से टूटते विश्वास का था. वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कौल सिंह के कहे शब्द ऐसे हैं, जैसे कोई पुराना साथी, मार्गदर्शक अब नहीं है और उसके जाने के बाद खालीपन और गहरा हो गया हो.

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कौल सिंह ठाकुर और मुकेश अग्निहोत्री के साथ वीरभद्र सिंह (@social media)

वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट

सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री खुद को वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट का स्टूडेंट बताते हैं. उन्होंने एक साक्षात्कार में सीएम सुक्खू के उस दावे से असहमति जताई, जिसमें सीएम छह महीने में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते हैं. ऐसे में कौल सिंह ठाकुर हों या मुकेश अग्निहोत्री, निशाने पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सीएम सुक्खू ही हैं. विपक्ष की बात करें तो भाजपा के नेता समय-समय पर वीरभद्र सिंह का नाम लेकर मौजूदा सरकार को नसीहत देते रहे हैं. सदन के भीतर व बाहर ऐसे कई मौके आए हैं, जब विपक्ष ने वीरभद्र सिंह की तारीफ की है. ये भी दर्ज किया जाना चाहिए कि जब रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा की स्थापना की गई थी तो सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा समारोह में शामिल हुई थी. उसी समारोह में डिप्टी सीएम ने वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट वाला बयान मंच से दिया था.

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जयराम ठाकुर के साथ वीरभद्र सिंह (@social media)

जयराम ने भी वीरभद्र का नाम लेकर सीएम सुक्खू पर कसा था तंज

वहीं, विपक्ष के लिहाज से बात करें तो पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो अपने एक बयान में वीरभद्र सिंह के नाम का संदर्भ लेते हुए सीएम सुक्खू पर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू साजिश रचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते. वीरभद्र सिंह भी ऐसा मानते थे. ऐसा ही एक बयान कुछ समय पहले भाजपा नेता राजेंद्र राणा ने दिया था. उन्होंने भी वीरभद्र सिंह को याद करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसा था.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है, "वीरभद्र सिंह ने लंबे अरसे तक हिमाचल की कमान संभाली है. उन्होंने ऐसे समय में हिमाचल में सरकार चलाई, जब राज्य विकास पथ पर धीरे-धीरे पग बढ़ रहा था. ऐसे में आम जन से लेकर नौकरशाही व सियासत में उनकी गहरी छाप होना स्वाभाविक है. यही कारण है कि वीरभद्र सिंह किसी न किसी संदर्भ में अभी भी याद आते हैं."

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