चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मामला: कार्ति चिदंबरम को राहत, अभियोजन पक्ष की गवाही नहीं कराने का आदेश

सुनवाई के दौरान कहा गया कि अगर हाईकोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन है तो ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने चाहिए.

कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को राहत
कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को राहत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 13, 2026 at 4:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को राहत दी है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से कहा गया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं. अगर हाईकोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन है तो ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने चाहिए. इसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया.

दरअसल, कार्ति चिदंबरम ने इस मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 जनवरी को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. दरअसल, 23 दिसंबर 2025 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और एक आरोपी को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, उनमें एस भास्कर रमन, मेसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, मेसर्स बेल टूल्स लिमिटेड, विरल मेहता, अनूप अग्रवाल और मंसूर सिद्दीकी शामिल हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी चेतन श्रीवास्तव को सभी आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिया था.

