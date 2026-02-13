ETV Bharat / state

चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मामला: कार्ति चिदंबरम को राहत, अभियोजन पक्ष की गवाही नहीं कराने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को राहत दी है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम की ओर से कहा गया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं. अगर हाईकोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन है तो ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने चाहिए. इसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया.

दरअसल, कार्ति चिदंबरम ने इस मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 जनवरी को सीबीआई को नोटिस जारी किया था. दरअसल, 23 दिसंबर 2025 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम समेत सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और एक आरोपी को आरोप मुक्त करने का आदेश दिया था.