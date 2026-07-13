ETV Bharat / state

बेगूसराय कोर्ट में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया आत्मसमर्पण, जानें मामला

बेगूसराय: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सोमवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बेगूसराय कोर्ट पहुंचे. कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया. इसके बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों (पर्सनल बॉन्ड) पर जमानत दे दी. मामले की आगे की सुनवाई नियत तिथि पर होगी.

कोर्ट में कन्हैया कुमार का सरेंडर: बेगूसराय पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अपने खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेशी के बाद बीजेपी और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव, राम मंदिर के चढ़ावे के कथित मामले और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी तीखे बयान दिए.

कन्हैया कुमार का सरकार पर हमला (ETV Bharat)

दर्ज मामलों को बताया निराधार: आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला पूरी तरह निराधार है. उन्होंने दावा किया कि वे खुद पोस्टर हटवाने गए थे, इसके बावजूद उन पर केस दर्ज कर दिया गया. कन्हैया ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है.

"विपक्षी नेताओं पर लगातार आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग रोज संविधान और आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है. ये सब राजनीतिक जीवन का हिस्सा है. न्यायालय से निष्पक्ष फैसला मिलने की उम्मीद है."- कन्हैया कुमार,कांग्रेस नेता