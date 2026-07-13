बेगूसराय कोर्ट में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया आत्मसमर्पण, जानें मामला
बेगूसराय कोर्ट में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सरेंडर किया. उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी.
Published : July 13, 2026 at 7:27 PM IST
बेगूसराय: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सोमवार को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बेगूसराय कोर्ट पहुंचे. कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया. इसके बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों (पर्सनल बॉन्ड) पर जमानत दे दी. मामले की आगे की सुनवाई नियत तिथि पर होगी.
कोर्ट में कन्हैया कुमार का सरेंडर: बेगूसराय पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने अपने खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट में पेशी के बाद बीजेपी और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव, राम मंदिर के चढ़ावे के कथित मामले और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी तीखे बयान दिए.
दर्ज मामलों को बताया निराधार: आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला पूरी तरह निराधार है. उन्होंने दावा किया कि वे खुद पोस्टर हटवाने गए थे, इसके बावजूद उन पर केस दर्ज कर दिया गया. कन्हैया ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है.
"विपक्षी नेताओं पर लगातार आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए जाते हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोग रोज संविधान और आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है. ये सब राजनीतिक जीवन का हिस्सा है. न्यायालय से निष्पक्ष फैसला मिलने की उम्मीद है."- कन्हैया कुमार,कांग्रेस नेता
बांकीपुर उपचुनाव पर क्या बोले कन्हैया?: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता इस बार बदलाव का विकल्प चुनेगी. राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर भी कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मंदिर से जुड़े कथित मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर का निर्माण भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ था.
बिहार सरकार पर हमला: बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री और सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों का बोलबाला है और अपराधी ही सरकार चला रहे हैं. कन्हैया ने कहा कि बिहार में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो, जब कोई बड़ी आपराधिक घटना सामने नहीं आती. कुल मिलाकर, कोर्ट में पेशी के बहाने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी, बिहार सरकार और मुख्यमंत्री पर कई राजनीतिक हमले किए.
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