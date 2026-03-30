उत्तराखंड में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, ज्योति रौतेला ने सरकार को घेरा
उत्तराखंड में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला ने आज प्रेस वार्ता की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 30, 2026 at 5:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सोमवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय में राज्य की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश जो अपनी शांति और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए जाना जाता रहा है, वर्तमान समय में यहां महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते जघन्य अपराधों के कारण अत्यंत चिंताजनक स्थिति पहुंच गई है. राज्य में बढ़ते महिला अपराधों ने झझकोर कर रख दिया है.
ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रदेश में हाल के वर्षों में महिला अपराध की घटनाएं अत्यधिक चर्चा का विषय रही, जिसमे 2022 में पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ. इस घटना में एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई. प्रकरण में वीआईपी की संलिप्तता उजागर हुई, परंतु राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बचता रहा.
इसके अलावा 2024 में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला हुआ. इस प्रकरण में भी जांच की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते रहे. 2026 की शुरुआत में पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में नाबालिक से दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर से पूरे समाज को झझकोर दिया. ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हत्या और उत्पादन की घटनाएं सामने आ रही है, जो चिंता जनक है.
उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों में महिला अपराध के सैकड़ों मामलों का दर्ज होना यह दर्शाता है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है. उन्होंने प्रदेश में महिला अपराध के बढते आंकड़ों को रखते हुए बताया कि भाजपा शासन में राज्य के भीतर 2021 से 2026 के बीच महिला अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है.
ज्योति रौतेला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सभी हिमालय राज्यों में महिला अपराध के मामलों में नंबर एक पर खड़ा है. वर्ष 2021 में महिला अपराध के 3431, 2022 में 4337 मामले, 2023 में 3808, 2024 में 4000, 2025 में 4200 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं. उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.
उन्होंने कहा कि अपराधी बेखौफ अपराधों को अंजाम दे रहे हैं. हाल ही में पीआरडी जवान की पुलिस स्टेशन में मौत हो गई. वही प्रेम नगर के केहरी में छात्र की पीटने से मौत हुई. बीते दिनों लालकुआं के जंगल में एक शव पेड़ से लटका हुआ मिला. एंजेल चकमा के बाद छात्रों का खूनी संघर्ष रुक नहीं रहा है. वही आज रिटायर ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत हो गई.
उन्होंने कहा कि देहरादून में नशे का कारोबार फल फूल रहा है. बीते दिनों चूना भट्ठा में एक विवाहित महिला का शव मिला. पिछले एक माह के अंतराल में राजधानी देहरादून में 10 से अधिक गंभीर अपराधों को अंजाम दिया गया. लेकिन राज्य सरकार इन घटनाओं पर लगाम लगाने में विफल साबित हुई है.
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