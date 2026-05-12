केन बेतवा का ढोढ़न डैम बना रणक्षेत्र, चिताओं पर लेटे मासूम और आदिवासी महिलाओं से मिले पटवारी
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी को वन अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से मिलने से रोका, गेट तोड़कर समर्थकों के साथ पहुंचे प्रदर्शनस्थल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 11:02 PM IST
छतरपुर: केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ एक बार फिर आदिवासियों, किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन शुरू हो गया, मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे तो उन्हें वन विभाग के अधिकारियों ने गेट पर ही रोक लिया. काफी मशक्कत के बाद पटवारी गेट और बेरिकेड तोड़कर कांग्रेस नेताओं के साथ अंदर घुस गए. इस दौरान करीब 7 किलोमीटर दूर ट्रेक्टर और बाइक से आदिवासियों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे. इस मामले में वन अधिकारी ने जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं के किखाफ केस दर्ज करवाने की बात कही है.
बच्चों को लेकर धरनास्थल पर पहुंची महिलाएं
केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित ढोड़न डैम को लेकर चल रहा आंदोलन अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है, आंदोलन के तीसरे दिन हजारों आदिवासी, किसान और महिलाएं छतरपुर और पन्ना की सीमा में ढोड़न डैम स्थल पर आंदोलन जारी रखे हुए हैं. मौके पर दर्जनों प्रतीकात्मक चिताएं सजाई गईं, जिन पर आदिवासी महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर लेटे नजर आए.
गेट तोड़कर धरनास्थल पहुंचे पटवारी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को कोंग्रेस नेताओं के साथ जब आंदोलनकारियों से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें वन विभाग के भुसोर गेट पर रोक लिया गया और अंदर ना जाने की बात कही गई. इससे जीतू पटवारी भड़क गए और अधिकारियों को चेतावनी दे डाली, जिसके बाद गेट और वेरिकेट तोड़ कर अंदर घुस गए.
गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन जारी
बीते कुछ दिनों से छतरपुर और पन्ना के अधिकारियों द्वारा आंदोलनकारियों के मांगों को मानकर प्रदर्शन बंद करा दिया गया था. प्रदर्शनकारियों से 10 दिनों का समय मांगा गया था. इस दौरान आंदोलन की अगुवाई कर रहे अमित भटनागर को अचानक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. इससे आंदोलनकारी नाराज होकर दोबारा धरना प्रदर्शन करने लगे.
ढोढ़न डैम स्थल पर मचा घमासान
लोगों ने पन्ना एसपी कार्यालय के बाहर भी धरना दिया, जिसके बाद अमित भटनागर को अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन बीती रात रिहाई होते ही दूसरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ढोड़न डैम स्थल पर लोगों ने चिता पर लेट कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.
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कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देते हुए कहा, "हम आप के साथ खड़े है, हम भाजपा की तानाशाही नहीं चलने देंगे, शासन अपना पाप छुपा रही है. हजारों पेड़ काटे गए हैं. सीएम मोहन यादव योजना की फिर से समीक्षा करें." वहीं विभाग के अधिकारी देवेन्द्र अहिरवार ने कहा, "जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी."