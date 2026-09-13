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जनगणना में ओबीसी कोड की मांग, 16 सितंबर को कांग्रेस का राजभवन मार्च

धनबाद: जनगणना के प्रपत्र में ओबीसी के लिए अलग कॉलम और विशिष्ट डिजिटल कोड की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ओबीसी मोर्चा 16 सितंबर को रांची में बड़ा आंदोलन करने जा रहा है. कांग्रेस की ओर से बापू वाटिका, मोरहाबादी से राजभवन तक विशाल पैदल मार्च निकाला जाएगा.

पार्टी का कहना है कि जिस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग व्यवस्था है, उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए भी अलग कॉलम और यूनिक साइंटिफिक डिजिटल कोड होना चाहिए.

जनगणना में ओबीसी कोड की मांग (Etv Bharat)

इसी आंदोलन की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो ने धनबाद सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के को-ऑर्डिनेटर रवींद्र वर्मा, राजेश्वर सिंह यादव समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे.

जलेश्वर महतो ने कहा कि पैदल मार्च के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा. ज्ञापन के जरिए केंद्र सरकार से जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग की जाएगी. उनका कहना है कि ओबीसी की वास्तविक आबादी का वैज्ञानिक और स्पष्ट आंकड़ा सामने लाने के लिए जनगणना में अलग कॉलम जरूरी है.