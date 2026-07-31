कांग्रेस में अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव! जगदीश साहू ने प्रदेश महासचिव और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच मुलाकात पर सवाल उठाए
कांग्रेस नेता जगदीश साहू ने प्रदेश महासचिव महेश सिंह और नितिन नबीन की मुलाकात पर प्रदेश नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाया.
Published : July 31, 2026 at 4:49 PM IST
रांची: कांग्रेस पार्टी में इस समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का दौर चल रहा है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू, पूर्व मंत्री एवं पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के सदस्य के.एन. त्रिपाठी तथा अमरेंद्र सिंह तक पर अलग-अलग कारणों से अनुशासन तोड़ने के आरोपों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
वहीं इन सबके बीच कांग्रेस के एक प्रदेश महासचिव पर प्रदेश नेतृत्व की इतनी कृपा बनी हुई है कि वे भाजपा विधायक मनोज यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली जाकर मुलाकात कर लेते हैं, उन्हें गुलदस्ता भेंट करते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं. इसके बावजूद प्रदेश नेतृत्व द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.
पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता रह चुके जगदीश साहू ने प्रदेश नेतृत्व द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई में किए जा रहे भेदभाव को दुखद बताते हुए प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश तथा प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को पत्र लिखा है.
नितिन नबीन के साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश सिंह की मुलाकात वाली तस्वीर संलग्न करते हुए जगदीश साहू ने कहा कि तस्वीरें साफ बताती हैं कि महेश सिंह भाजपा से मिले हुए हैं. वे पार्टी में रहकर भीतरघात कर सकते हैं तथा कांग्रेस में रहकर भाजपा का स्लीपर सेल बन सकते हैं. इसलिए उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए.
जगदीश साहू द्वारा पीसीसी झारखंड में अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव के आरोप पर पार्टी प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि दल में रहकर अनुशासन तोड़ने वाले किसी भी नेता को नहीं बख्शा जाएगा और न ही कोई भेदभाव किया जाएगा.
कांग्रेस के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की है या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने गठबंधन धर्म को तोड़ा है, इसलिए उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. अब यह देखना होगा कि आगे कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है.
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