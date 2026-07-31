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कांग्रेस में अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव! जगदीश साहू ने प्रदेश महासचिव और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच मुलाकात पर सवाल उठाए

रांची: कांग्रेस पार्टी में इस समय अनुशासनात्मक कार्रवाई का दौर चल रहा है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू, पूर्व मंत्री एवं पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के सदस्य के.एन. त्रिपाठी तथा अमरेंद्र सिंह तक पर अलग-अलग कारणों से अनुशासन तोड़ने के आरोपों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं.

वहीं इन सबके बीच कांग्रेस के एक प्रदेश महासचिव पर प्रदेश नेतृत्व की इतनी कृपा बनी हुई है कि वे भाजपा विधायक मनोज यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली जाकर मुलाकात कर लेते हैं, उन्हें गुलदस्ता भेंट करते हैं और फोटो भी खिंचवाते हैं. इसके बावजूद प्रदेश नेतृत्व द्वारा न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया.

कांग्रेस में अनुशासनात्मक कार्रवाई में भेदभाव! (Etv Bharat)

पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता रह चुके जगदीश साहू ने प्रदेश नेतृत्व द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई में किए जा रहे भेदभाव को दुखद बताते हुए प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश तथा प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को पत्र लिखा है.

नितिन नबीन के साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश सिंह की मुलाकात वाली तस्वीर संलग्न करते हुए जगदीश साहू ने कहा कि तस्वीरें साफ बताती हैं कि महेश सिंह भाजपा से मिले हुए हैं. वे पार्टी में रहकर भीतरघात कर सकते हैं तथा कांग्रेस में रहकर भाजपा का स्लीपर सेल बन सकते हैं. इसलिए उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए.