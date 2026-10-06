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जहाजपुर-कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र: कांग्रेस नेता बनवारी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ थामा भाजपा का दामन

भीलवाड़ा: पंचायतराज चुनाव की तैयारियों से पहले चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों का दल बदलने का काम शुरू हो चुका है. इसी बीच जहाजपुर-कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को झटका लगा है, जहां कांग्रेस नेता बनवारी लाल शर्मा ने बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया. भीलवाड़ा शहर में स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शर्मा और उनके साथ आए कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कराया गया.

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में अरुण चतुर्वेदी ने बनवारी लाल शर्मा को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया. उनके साथ आए कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो गए. इस कदम को जहाजपुर-कोटड़ी क्षेत्र में पंचायत चुनाव से पहले संगठन के भाजपा के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है. भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से प्रदेशभर में संगठनात्मक तैयारियां और कार्यकर्ता बैठकें की जा रही हैं.

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कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि आज देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार महत्वपूर्ण विकास कार्य कर रही है. कांग्रेस पार्टी हमेशा हर मुद्दे पर मोदी को जिम्मेदार ठहराती है, जो बिल्कुल गलत है. इसी को देखते हुए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है. वे इस पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा को ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत करने का काम करेंगे. दावा किया जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस के 250 कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो गए. इस दौरान पंचायत चुनाव प्रभारी बिराम देव, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों से हुए प्रभावित: मेवाड़ा ने बताया कि बनवारी लाल शर्मा जिले की कोटड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में सरपंच और पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं. वे कांग्रेस संगठन के मजबूत कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी रहे हैं, जिनकी पूरे कोटड़ी क्षेत्र के साथ-साथ ब्राह्मण मतदाताओं में मजबूत पकड़ है. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नीतियों के चलते भाजपा में आए हैं. मेवाड़ा ने उम्मीद जताई कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर आम लोगों तक पहुंचाने में शर्मा मददगार साबित होंगे.