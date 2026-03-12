ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा, ट्रैफिक पुलिस के साथ की बदतमीजी, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल

पुलगांव चौक पर कांग्रेस नेता ने ट्रैफिक पुलिस के साथ बहसबाजी की. निरीक्षक की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है.

कांग्रेस नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 7:18 PM IST

दुर्ग : पुलगांव चौक पर कांग्रेस नेता ने जमकर हंगामा किया. नेता ट्रैफिक पुलिस के निरीक्षक से बहस करते हुए नजर आए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

कब का है मामला ?

11 मार्च की रात पुलगांव चौक पर ट्रैफिक पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी. इसी दौरान एक चार पहिया वाहन के चालक को रोककर उसकी ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई. जांच में चालक के शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई. बताया जा रहा है कि इसके बाद वाहन चालक ने कांग्रेस नेता ज्ञानेश्वर मिश्रा को फोन कर इसकी जानकारी दी.

कांग्रेस नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा (Etv Bharat)

कांग्रेस नेता ने की मारपीट

सूचना मिलने पर ज्ञानेश्वर मिश्रा मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक पुलिस के निरीक्षक पीला दाऊ चंद्रा और जवानों से बहस करने लगे. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद एक युवक के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट भी की. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.जानकारी के अनुसार ज्ञानेश्वर मिश्रा कांग्रेस से जुड़े नेता हैं और वे जिला पंचायत सदस्य के पति बताए जा रहे हैं.

पुलगांव चौक पर ट्रैफिक पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान वैगन-आर चालक तुलसी चंद्राकर को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था। उसे छुड़ाने के लिए ज्ञानेश्वर मिश्रा वहां पहुंचे और ट्रैफिक पुलिस के निरीक्षक व जवानों से बहस करने लगे। इस दौरान गाली-गलौज भी की गई और वाहन चालक मौके से भाग गया- सत्यप्रकाश तिवारी,भिलाई नगर सीएसपी

पुलगांव थाना पुलिस ने ट्रैफिक निरीक्षक पीला दाऊ चंद्रा की शिकायत पर ज्ञानेश्वर मिश्रा के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

