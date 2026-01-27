माल्टा के दामों पर हरीश रावत का तंज, कहा- सरकार की प्रतिज्ञा को कांग्रेस को ही तोड़ना पड़ेगा
पूर्व सीएम हरीश रावत ने माल्टा फायदे गिनाते हुए, रेट को लेकर सरकार पर तंज कसा.
Published : January 27, 2026 at 12:11 PM IST
देहरादून: पूर्व सीएम व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल समय-समय पर करते रहे हैं. जब भी उन्हें समय मिलता है वो काफल, माल्टा और नींबू के साथ ही स्थानीय उत्पादों की पार्टी देते रहते हैं. जिसमें कांग्रेस व बीजेपी के नेता तक शिरकत करते रहे हैं. साथ ही हरीश रावत स्थानीय उत्पादों के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं.
उत्तराखंड के प्राकृतिक उत्पादों को औषधि का खजाना माना जाता है. पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में फलों के दामों पर धामी सरकार पर तंज कसा है. हरीश रावत ने फलों के दामों को लेकर धामी सरकार को जमकर घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कि बाहरी कंपनियां माल्टा के छिलके खरीदने के लिए यहां पहुंच रही है. माल्टे, नारंगी, नींबू और गलगल के छिलकों का उपयोग दवाइयों और उपचार के लिए किया जाता है.
खबर छोटी, मगर असर बड़ा! हमारे माल्टे के छिलके खरीदने के लिए बाहरी कंपनियां उत्तराखण्ड पहुँच रही हैं।
मध्य हिमालय में उत्पादित होने वाले माल्टे, नारंगी, नींबू और गलगल के छिलकों की बाहरी परत में प्रकृति कुछ ऐसे तत्वों का समावेश कर देती है, जिनका उपयोग दवाइयों और उपचार के लिए किया…
कहा कि सरकार की जिद है कि माल्टा ₹10 किलो ही खरीदेगी और नींबू ₹7 किलो खरीदेगी. आगे कहा कि प्रतीत हो रहा है कि सरकार की प्रतिज्ञा को कांग्रेस को ही तोड़ना पड़ेगा. बता दें कि प्रदेश भर में सरकार द्वारा 10 रुपये प्रति किलो माल्टे का समर्थन मूल्य दे रही है. जिसको लेकर हरीश रावत सरकार को घेरते रहते हैं और दाम बढ़ाने की बात करते आ रहे हैं. वहीं सरकार द्वारा नींबू ₹7 प्रति किलो और माल्टा ₹10 प्रति किलो का खरीदा जा रहा है. हरीश रावत का कहना है कि इससे किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है.
राज्य के शीतकालीन पर्यटन को समर्पित 6 दिसंबर को 'नीरजा ग्रीन्स' में दोपहर 2 बजे से " गैरसैंण माल्टा प्रतियोगिता" आयोजित होगी।
दो मिनट में माल्टा खाने वाली बहन और पुरुष को क्रमशः 'माल्टा सिस्टर' और 'माल्टा किंग' के रूप में चयनित व सम्मानित किया जाएगा।
आप भी उच्च मध्य हिमालय क्षेत्र…
पूर्व सीएम हरीश रावत स्थानीय उत्पादों और फलों की पार्टी देते रहते हैं. हरीश रावत ने 7 दिसंबर को 2025 हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक विवाह स्थल में गैरसैंण माल्टा प्रतियोगिता के साथ-साथ माल्टा पार्टी का आयोजन किया. जिसमें कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने कहा था कि दूरस्थ क्षेत्रों के उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है. कहा कि यदि हम उन क्षेत्रों की आर्थिक को नहीं सुधारेंगे, तो इससे वहां की सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और जिसका दुष्प्रभाव पूरे उत्तराखंड पर पड़ेगा. लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए वहां के उत्पादों को उचित मूल्यवर्धन करना जरूरी है.
