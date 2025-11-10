ETV Bharat / state

हरीश रावत बोले-पीएम मोदी ने नहीं दी कोई सौगात, जमरानी और सौंग बांध को यूपीए सरकार ने दी मंजूरी

पूर्व सीएम हरीश रावत ने जमरानी और सौंग बांध परियोजना को लेकर डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला.

Former CM Harish Rawat
पूर्व सीएम हरीश रावत (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2025 at 9:59 AM IST

3 Min Read
देहरादून: बीते दिन उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 8260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. पीएम मोदी की घोषणा में जमरानी और सौंग बांध परियोजनाएं प्रमुख हैं. इसी बहाने पूर्व सीएम हरीश रावत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अपने दौरे में पीएम मोदी ने प्रदेश को कोई ऐसी सौगात नहीं दी. बल्कि प्रधानमंत्री ने जिन दो परियोजनाओं का जिक्र किया, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में यूपीए की सरकार ने मंजूरी देने का काम किया है.

गौर हो कि पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी बयानबाजी से अक्सर सूबे की राजनीति गर्मा देते हैं. वहीं रविवार को राज्‍य स्‍थापना रजत जयंती वर्ष के मौके पर देहरादून के एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने शिरकत की. पीएम मोदी ने 8260 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. जिसमें जमरानी बांध व सौंग बांध परियोजनाएं प्रमुख हैं. पीएम मोदी की घोषणा के बाद जमरानी, सौंग बांध समेत अन्य विकास परियोजनाओं को पंख लगने की उम्मीद है.

हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल योजनाओं पर मोदी सरकार को घेरा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन दो परियोजनाओं का जिक्र किया, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में यूपीए की सरकार ने मंजूरी देने का काम किया है. हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी सौगात नहीं दी बल्कि जिन दो परियोजनाओं जिनका जिक्र उन्होंने किया.

उन्हें राष्ट्रीय परियोजना के रूप में UPA की सरकार ने मंजूरी देने का काम किया. उन्होंने आगे कहा कि हमारी अपेक्षाएं थी कि उत्तराखंड को एक विस्तृत पैकेज मिले, ताकि आपदा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना कर सकें.उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक रूप से बहुत सारी जो अपेक्षाएं पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी अपेक्षा को पूरा नहीं किया.

बता दें कि पीएम मोदी ने सबसे पहले एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया और जिसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया. पीएम मोदी ने 28 हजार से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सीधे उनके बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की. इसके अलावा पीएम मोदी ने अमृत योजना के तहत 23 क्षेत्रों के लिए तमाम घोषणाएं की. जिसमें देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ जिले में एक विद्युत सब स्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र और नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एक एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान आदि शामिल है.

