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हरीश रावत ने अपने चुनाव लड़ने पर दिया बड़ा बयान, हरिद्वार में धन्यवाद संवाद यात्रा निकाल दिखाई अपनी ताकत!

लक्सर : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शायद एक बार फिर से 2027 के चुनावी मैदान में उतरने का पूरा मन बना लिया हैं. हरिद्वार में धन्यवाद संवाद यात्रा निकालकर हरीश रावत ने इसको लेकर एक इशारा भी किया है. वहीं पत्रकारों ने जब हरीश रावत से अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इससे इंकार भी नहीं किया.

बीजेपी सरकार पर साधा निशाना : हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, जो गरीब, किसान, मजदूर और आम आदमी के दर्द को समझती है. इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधते हुए प्रदेश में बदलाव होना जरूरी बताया.

दरअसल, हरिद्वार में गुरुवार सुबह को शुरु हुई हरीश रावत की धन्यवाद संवाद यात्रा शाम को लक्सर पहुंची. लक्सर में कार्यकर्तओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया. इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने खुद को हमेशा से कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही समझा है और पार्टी के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है.

बीजेपी ने पूरे नहीं किए चुनावी वादे: हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि आज प्रदेश में किसान परेशान है, बेरोजगार युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, महंगाई चरम पर है और कानून व्यवस्था बदहाल है. भाजपा सरकार ने जनता से किए गए एक भी वादे पूरे नहीं किए.

उन्होंने कहा कि उनकी यह जनसंवाद यात्रा जनता की आवाज को सुनने और समझने के लिए है. जनता जो चाहती है, कांग्रेस उसी के अनुरूप अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी. इस यात्रा के दौरान उन्हें किसानों की सबसे बड़ी समस्या गन्ने का भुगतान न होना, धान की फसल में नुकसान और बिजली के भारी भरकम बिलों की मिली है.

चुनाव लड़ने के सवाल दिया जवाब: जब पत्रकारों ने हरीश रावत से आगामी 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया तो हरीश रावत ने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया. उन्होंने कहा कि

मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं. यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व चाहेगा तो मैं चुनाव जरूर लडूंगा. मेरे लिए चुनाव लड़ने से ज्यादा से जरूरी पार्टी को मजबूत करना और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाना है.

-हरीश रावत, पूर्व सीएम उत्तराखंड-

हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्तओं से आह्वान किया कि वे अभी से बूथ स्तर पर जाकर पार्टी को मजबूत करने में जुट जाएं, ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल कर सके. इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पूर्व विधायक, जिला पंचायत सदस्य और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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