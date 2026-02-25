ETV Bharat / state

मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, हरीश रावत ने रखा 1 घंटे का मौन उपवास

मलिन बस्तियों को मालिकाना हक और राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग, हरीश रावत ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मौन व्रत रखा

Congress Leader Harish Rawat Sit on Silent Fast
विपक्ष का प्रदर्शन (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 25, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
देहरादून: बिंदू खत्ता, बापूग्राम, पुछड़ी, बागजाला, गुलरानी टोंगिया समेत इंदिरा ग्रामों, गांधी ग्रामों और हरि ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने गांधी पार्क में धरना दिया. जबकि, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने 1 घंटे का मौन उपवास रखकर भूमिहीनों और आपदा पीड़ितों को हक दिलाए जाने की मांग की.

पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य के सामने ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई है, जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के समक्ष अपनी छत, अपने परिवार और अपने जीवन भर की पूंजी व श्रम को बचाने का प्रश्न खड़ा हो गया है. इसका समाधान केवल राज्य सरकार के पास है. समय-समय पर कांग्रेस की सरकारों ने इस दिशा में निर्णय लिए, लेकिन अब यह निर्णय आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं.

मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन (वीडियो- ETV Bharat)

राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए: हरीश रावत का कहना है कि उनके अनुमान के मुताबिक, जब जंगल की व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई होंगी, उस समय टोंगिया गांव, खत्ते, गोठ आदि की व्यवस्थाएं हुई होगी. वहां लोगों ने अपनी बसासतें बसाई. उन्होंने कहा कि संसद में वनाधिकार कानून भी बनाया गया है, जिसमें ऐसे गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया जा सकता है.

मालिकाना हक दिया जाए: उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार जैसे जिलों में कुछ ऐसी बसासतें हैं, जबकि गांधीग्राम, इंदिरा ग्राम के नाम से बसी कुछ बस्तियां हैं. ऐसी बस्तियों में रहने वालों को मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है. सरकार अब इनको अतिक्रमणकारी बताते हुए उजाड़ने की फिराक में है. सरकार ने इनके लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है.

CONGRESS PROTEST IN DEHRADUN
मालिकाना हक और राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग (फोटो- ETV Bharat)

इंडिया गठबंधन ने सीएम धामी को भेजा ज्ञापन: हरीश रावत ने कहा कि इनको कभी विकास के नाम पर तो कभी राजनीतिक एजेंडे के तहत उजाड़ा जा रहा है. हम सब चाहते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता दिखाएं. इंडिया गठबंधन ने कुछ बिंदू तय किए हैं, जिन बिंदुओं से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है.

इसमें ऐसे गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाए जाने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के मंत्रिमंडल की ओर से 26 दिसंबर 2016 को लिए गए निर्णय में समाहित सभी 10 बिंदुओं के लाभार्थियों को तत्काल भूमि धरी अधिकार दिए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा टिहरी डैम विस्थापितों, वनों में विस्थापित वन गुज्जरों को आवंटित भूमि का मालिकाना हक देने की मांग उठाई गई है.

TAGGED:

CONGRESS PROTEST IN DEHRADUN
हरीश रावत मौन व्रत
मलिन बस्तियों को मालिकाना हक
OWNERSHIP RIGHTS TO SLUMS DEHRADUN
HARISH RAWAT SILENT FAST

