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हरीश रावत का दिल्ली दौरा, कुमारी सैलजा से मुलाकात, जानिए क्या बात हुई

हरीश रावत दिल्ली दौरा ( ETV Bharat )

हरीश रावत ने अपने दिल्ली दौरे की जानकारी दी. जिसमें उन्होंने बताया दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से मुलाकात हुई. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से बहुत सारे मामलों में बातचीत हुई. हरीश रावत ने कहा हमारा एक ही उद्देश्य है. हम सभी पार्टी मजबूत करना चाहते हैं. साथ ही 2027 में हम राज्य में परिवर्तन ला सकें.