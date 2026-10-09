हरीश रावत का दिल्ली दौरा, कुमारी सैलजा से मुलाकात, जानिए क्या बात हुई
हरीश रावत और कुमारी सैलजा के बीच धन्यवाद यात्रा को लेकर ठनी है. जिसे लेकर हाईकमान में हरदा को दिल्ली तलब किया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 5:31 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के दो दिग्गज सुर्खियों में हैं. इनमें एक नाम हरीश रावत का है. दूसरा नाम कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का है. ये दोनों नेता अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में हैं. जिसके कारण हरीश रावत को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया. आज दिल्ली में ही इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई. जिसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने दी है.
हरीश रावत ने अपने दिल्ली दौरे की जानकारी दी. जिसमें उन्होंने बताया दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से मुलाकात हुई. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा से बहुत सारे मामलों में बातचीत हुई. हरीश रावत ने कहा हमारा एक ही उद्देश्य है. हम सभी पार्टी मजबूत करना चाहते हैं. साथ ही 2027 में हम राज्य में परिवर्तन ला सकें.
हरीश रावत ने कहा एक बात दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि राज्य और राज्य के लोगों के सम्मुख समय-समय पर जो चुनौतियां आएंगी, हरीश रावत उनके समाधान की आवाज उठाता रहेगा.
हरीश रावत ने कहा मैं लोगों का बहुत आभारी हूं कि उनकी व्यापक भागीदारी, सहयोग व समर्थन मुझे प्राप्त हुआ है. मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी प्राप्त होता रहेगा.
हरीश रावत ने राहुल गांधी के बारे में भी बात की. हरीश रावत ने कहा राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं. हमें उस लड़ाई के संदेश के साथ प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है. हरीश रावत ने कहा मैं उम्मीद करता हूं, इस अभीष्ट साधन के लिए राज्य में पार्टी मेरी सेवाओं का उपयोग करेगी.
हरीश रावत की यात्रा बनी खींचतान का मुद्दा: बता दें विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 'धन्यवाद एवं जन संवाद यात्रा' निकाली. हरदा की ये यात्रा कांग्रेस के भीतर गहरी खींचतान का मुद्दा बन गई. इसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने इसे लेकर पत्र जारी किया. इस पत्र के बाद भी हरीश रावत ने यात्रा जारी रखी.हरीश रावत की यात्राओं का हाईकमान ने भी संज्ञान लिया. जिसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया. अब हरीश रावत दिल्ली पहुंचे हैं. जहां उन्होंने कुमारी सैलजा से मुलाकात की है.
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