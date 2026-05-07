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हरीश रावत ने इंडिया गठबंधन और सामाजिक संगठनों के साथ लगाई चौपाल, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा

देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के समीप इंडिया गठबंधन के नेताओं और सामाजिक संगठनों जुड़े लोगों के साथ चौपाल लगाकर संवाद किया. इस दौरान उन्होंने देश के सम्मुख वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाने को लेकर चर्चा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजनीति में हमेशा अनेकानेक प्रकार की चुनौतियां आती रहती हैं. उन्होंने वर्तमान चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र समेत जिन बुनियादी सिद्धांतों पर भारत का संविधान खड़ा है, उनके लिए भी आज एक चुनौंती है.

हरीश रावत ने आगे कहा कि हम लाइट माइंडेड लोगों के अलग-अलग दृष्टिकोण भले ही हो सकते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा और आजादी के बुनियादी मूल्य,मान्यता और सिद्धांतों की रक्षा के लिए जो लोग भी एक राय रखते हैं. चाहे वह राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या फिर एक व्यक्ति के रूप में हों, उन सब को आज मिलकर काम करने की आवश्यकता है. हरीश रावत ने यह भी कहा कि उन्होंने निर्णय लिया है कि इस संवाद की प्रक्रिया को राज्य भर में चलाएंगे. हरीश रावत ने बंगाल चुनाव को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. हरीश रावत ने कहा कि हमारे ममता बनर्जी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से असम और पश्चिमी बंगाल में सत्ता को हथियाने के लिए सत्तारूढ़ दल ने सारी तिकड़म व पूरी शक्ति का उपयोग किया.