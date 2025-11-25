ETV Bharat / state

हरीश रावत ने दिवाकर भट्ट को पद्म भूषण से सम्मानित करने की उठाई मांग, जानिए क्या-क्या कहा?

कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिवंगत यूकेडी नेता दिवाकर भट्ट को राज्य पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की मांग उठाई है.

UKD LEADER DIWAKAR BHATT
हरीश रावत और दिवंगत दिवाकर भट्ट (फोटो सोर्स- Congress/UKD)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 25, 2025 at 10:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिवंगत दिवाकर भट्ट को राज्य रत्न पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की मांग की है. साथ ही दुख जताते हुए कहा कि काश उन्हें बेहतर उपचार दिलवाले के लिए दिल्ली या फिर मुंबई ले जा सकते तो वो हमारे बीच होते.

दरअसल, सोशल मीडिया के जरिए हरीश रावत ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि दिवाकर भट्ट उत्तराखंड राज्य संघर्ष के पुरोधा थे. उन्हें आंदोलनकारियों ने 'फील्ड मार्शल' की उपाधि दी थी. वो उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंडियत की एक बड़ी पहचान थे. उनके निधन का समाचार मिला है, जो काफी दुखद है.

हरीश रावत ने आगे कहा कि पिछले चार-पांच दिनों से वो उनके बीमार होने की खबर सुनते आ रहे थे. वो उनसे अस्पताल जाकर भेंट भी करना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आज-कल में ही रह गया. उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि भट्ट जैसा जुझारू व्यक्ति इस तरह से चला जाएगा, लेकिन काश हम उन्हें दिल्ली या फिर मुंबई में उच्च चिकित्सा सुविधाएं दिलवाले के लिए ले जा सके होते.

'राज्य रत्न पुरस्कार' और 'पद्म भूषण' से किया जाए सम्मानित: हरीश रावत का कहना है कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना संघर्षशील होता है कि हमें हमेशा ये लगता है वो बीमारी से लड़कर फिर हमारे बीच में आ जाएंगे, लेकिन दिवाकर भट्ट के जाने से जन संघर्ष की राजनीति में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है. इसलिए राज्य सरकार को उनके संघर्ष को देखते हुए उन्हें 'राज्य रत्न पुरस्कार' और भारत सरकार को 'पद्म भूषण' देना चाहिए.

वहीं, हरीश रावत ने कहा कि वो भले ही मेरे आलोचक रहे और राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष समिति में संयोजक के रूप में रहे दिवाकर भट्ट के साथ मैं लंबे समय तक सानिध्य नहीं जोड़ पाया. उनको मैंने कई बार अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद राज्य के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव संघर्ष की शक्तियों के लिए प्रेरणादायक रहेंगी.

आज जिस मोड़ पर उत्तराखंड खड़ा है, दिवाकर, काशी सिंह ऐरी जैसे कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें हम पूछ सकें कि क्या वास्तव में राज्य ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? दिवाकर संवेदनशील समय में हम सबको छोड़कर चले गए हैं. हरीश रावत ने उनके परिजनों, उत्तराखंड क्रांति दल समेत उनके सभी प्रशंसकों को अपनी संवेदना भेजी है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HARISH RAWAT DEMAND PADMA BHUSHAN
HARIDWAR DIVAKAR BHATT DEATH
दिवाकर भट्ट को पद्म भूषण की मांग
हरीश रावत की मांग
UKD LEADER DIWAKAR BHATT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.