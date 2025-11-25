ETV Bharat / state

हरीश रावत ने दिवाकर भट्ट को पद्म भूषण से सम्मानित करने की उठाई मांग, जानिए क्या-क्या कहा?

हरीश रावत और दिवंगत दिवाकर भट्ट ( फोटो सोर्स- Congress/UKD )

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिवंगत दिवाकर भट्ट को राज्य रत्न पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की मांग की है. साथ ही दुख जताते हुए कहा कि काश उन्हें बेहतर उपचार दिलवाले के लिए दिल्ली या फिर मुंबई ले जा सकते तो वो हमारे बीच होते. दरअसल, सोशल मीडिया के जरिए हरीश रावत ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि दिवाकर भट्ट उत्तराखंड राज्य संघर्ष के पुरोधा थे. उन्हें आंदोलनकारियों ने 'फील्ड मार्शल' की उपाधि दी थी. वो उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंडियत की एक बड़ी पहचान थे. उनके निधन का समाचार मिला है, जो काफी दुखद है. हरीश रावत ने आगे कहा कि पिछले चार-पांच दिनों से वो उनके बीमार होने की खबर सुनते आ रहे थे. वो उनसे अस्पताल जाकर भेंट भी करना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आज-कल में ही रह गया. उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि भट्ट जैसा जुझारू व्यक्ति इस तरह से चला जाएगा, लेकिन काश हम उन्हें दिल्ली या फिर मुंबई में उच्च चिकित्सा सुविधाएं दिलवाले के लिए ले जा सके होते.