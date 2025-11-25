हरीश रावत ने दिवाकर भट्ट को पद्म भूषण से सम्मानित करने की उठाई मांग, जानिए क्या-क्या कहा?
कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिवंगत यूकेडी नेता दिवाकर भट्ट को राज्य पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की मांग उठाई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2025 at 10:41 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिवंगत दिवाकर भट्ट को राज्य रत्न पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की मांग की है. साथ ही दुख जताते हुए कहा कि काश उन्हें बेहतर उपचार दिलवाले के लिए दिल्ली या फिर मुंबई ले जा सकते तो वो हमारे बीच होते.
दरअसल, सोशल मीडिया के जरिए हरीश रावत ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि दिवाकर भट्ट उत्तराखंड राज्य संघर्ष के पुरोधा थे. उन्हें आंदोलनकारियों ने 'फील्ड मार्शल' की उपाधि दी थी. वो उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंडियत की एक बड़ी पहचान थे. उनके निधन का समाचार मिला है, जो काफी दुखद है.
उत्तराखंड राज्य निर्माण संघर्ष के पुरोधा, जिन्हें आंदोलनकारियों ने फील्ड मार्शल की उपाधि दी, उक्रांद और उत्तराखंडियत की एक बड़ी पहचान, राज्य के पूर्व मंत्री, राज्य निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे श्री दिवाकर भट्ट जी के निधन का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ।— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) November 25, 2025
चार-पांच दिन से… pic.twitter.com/SkdzPSdYku
हरीश रावत ने आगे कहा कि पिछले चार-पांच दिनों से वो उनके बीमार होने की खबर सुनते आ रहे थे. वो उनसे अस्पताल जाकर भेंट भी करना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आज-कल में ही रह गया. उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि भट्ट जैसा जुझारू व्यक्ति इस तरह से चला जाएगा, लेकिन काश हम उन्हें दिल्ली या फिर मुंबई में उच्च चिकित्सा सुविधाएं दिलवाले के लिए ले जा सके होते.
'राज्य रत्न पुरस्कार' और 'पद्म भूषण' से किया जाए सम्मानित: हरीश रावत का कहना है कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व इतना संघर्षशील होता है कि हमें हमेशा ये लगता है वो बीमारी से लड़कर फिर हमारे बीच में आ जाएंगे, लेकिन दिवाकर भट्ट के जाने से जन संघर्ष की राजनीति में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है. इसलिए राज्य सरकार को उनके संघर्ष को देखते हुए उन्हें 'राज्य रत्न पुरस्कार' और भारत सरकार को 'पद्म भूषण' देना चाहिए.
वहीं, हरीश रावत ने कहा कि वो भले ही मेरे आलोचक रहे और राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष समिति में संयोजक के रूप में रहे दिवाकर भट्ट के साथ मैं लंबे समय तक सानिध्य नहीं जोड़ पाया. उनको मैंने कई बार अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद राज्य के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव संघर्ष की शक्तियों के लिए प्रेरणादायक रहेंगी.
आज जिस मोड़ पर उत्तराखंड खड़ा है, दिवाकर, काशी सिंह ऐरी जैसे कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें हम पूछ सकें कि क्या वास्तव में राज्य ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? दिवाकर संवेदनशील समय में हम सबको छोड़कर चले गए हैं. हरीश रावत ने उनके परिजनों, उत्तराखंड क्रांति दल समेत उनके सभी प्रशंसकों को अपनी संवेदना भेजी है.
ये भी पढ़ें-