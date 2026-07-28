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बहुगुणा परिवार पर हरीश रावत की टिप्पणी से सियासत तेज, सौरभ बहुगुणा ने किया पलटवार

उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बहुगुणा परिवार को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा और उनके परिवार का जिक्र किया. इस पोस्ट को पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने को लेकर है. पोस्ट सामने आने के बाद धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री और विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा ने हरीश रावत पर पलटवार किया है.

देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से उत्तराखंड की राजनीति में बहुगुणा परिवार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को लेकर की गई टिप्पणी पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत अब ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उनकी बातों पर ज्यादा गौर किया जाए. कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा का उत्तराखंड और देश की राजनीति में बड़ा योगदान रहा है और उनके नाम को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए.

हरीश रावत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, “हेमवती नंदन बहुगुणा जी का बेटा दल बदलकर भाजपा में जाएगा. मैं बहुत गुणा-भाग लगाता रहता था, लेकिन मन कहता था कि वह नहीं जाएगा, मगर वह गया.” इस टिप्पणी के जरिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का संदर्भ दिया है. उत्तराखंड की राजनीति में विजय बहुगुणा का दल बदल लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा है.

साल 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के दौरान कांग्रेस में हुई बड़ी राजनीतिक उठापटक में विजय बहुगुणा समेत कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी थी. बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए. उस घटनाक्रम ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को गहरे राजनीतिक संकट में डाल दिया था और राज्य की राजनीति में यह प्रकरण आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है. अब वर्षों बाद हरीश रावत ने फिर से इस घटनाक्रम का जिक्र कर सियासत बढ़ा दी है.

पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ-साथ हिमालय पुत्र कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा का भी उल्लेख किया गया है. हरीश रावत अब ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उनकी बातों पर ज्यादा गौर किया जाए. वो हेमवती नंदन बहुगुणा का सम्मान करें और टिप्पणी केवल उन लोगों पर करें, जिन पर करना उचित हो. हेमवती नंदन बहुगुणा का उत्तराखंड और देश की राजनीति में बड़ा योगदान रहा है और उनके नाम को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए.

-सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री-

हरीश रावत की पोस्ट और सौरभ बहुगुणा के जवाब के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी एक बार फिर तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तराखंड की राजनीति में बहुगुणा परिवार का हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है. ऐसे में इस तरह की टिप्पणियां और उन पर आने वाली प्रतिक्रियाएं आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती हैं. फिलहाल, हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट और सौरभ बहुगुणा के पलटवार ने प्रदेश की राजनीति में एक नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया है.

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