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हरीश रावत ने खाई मां की सौगंध, कहा-नौकरी के बदले पैसे तो दूर, किसी की चाय तक नहीं पी, चंदन जीना पर कही ये बात

चंदन जीना पर ED की कार्रवाई से खफा हरीश रावत ( Photo-@harishrawatcmuk )