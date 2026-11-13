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हरीश रावत का फिर रेखा आर्या पर वार, बोले- 210 करोड़ का सवाल है, जवाब तो देना होगा, सरकार में हमारे भी सूत्र

पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने फिर धामी सरकार और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर निशाना साधा है.

Former CM Harish Rawat
पूर्व सीएम हरीश रावत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2026 at 9:52 AM IST

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देहरादून: इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या प्रॉपर्टी विवाद छाया हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को घेर रही है. वहीं वार पलटवार की इस सियासत में हरीश रावत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर हमलावर हैं तो वहीं रेखा आर्या भी पलटवार करने से नहीं चूक रही हैं. वहीं पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट साझा कर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है. हरीश रावत ने अपने बागेश्वर-पिथौरागढ़ दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर पलटवार करते हुए 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्ति के मामले में सरकार को घेरा है.

हरीश रावत ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री की इतनी बड़ी संपत्ति पर जनता को सवाल पूछने का पूरा हक है. उन्होंने कहा कि इस संपत्ति का खुलासा किसी विपक्षी ने नहीं, बल्कि स्वयं मंत्री के पति ने किया है. हरीश रावत ने हल्द्वानी-बरेली रोड स्थित एक आलीशान फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड की टाउनशिप और देहरादून व उधमसिंह नगर की संपत्तियों का हवाला देते हुए उनकी जांच की मांग की है.

वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पूरे प्रकरण पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. कहा कि मुख्यमंत्री जी को मैंने भ्रष्टाचार की जानकारी दे दी थी और लूट न जाने कब तक जारी रहती, यदि बंटी और बबली में परिसंपत्ति को लेकर विवाद न उठता. मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं इस अनुरोध के साथ कह रहा हूं कि मेरे और मेरी परिवार की जिनमें मेरी बबलियां भी सम्मिलित हैं उनकी संपति की भी जांच कर ली जाए. पहले मेरी बबलियां खोजी जाएं और फिर उनकी संपति की जांच कर ली जाए.

हरीश रावत ने 'डेनिस शराब' के आरोपों पर भी जवाब दिया है.कहा कि उन्होंने शराब नीति को राज्य की बागवानी और कृषि से जोड़ने का फैसला लिया था. इसके तहत प्रदेश के स्थानीय फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत मार्केटिंग राइट दिए गए थे. इस नीति से बंद होने के कगार पर पहुंची लक्सर समेत दो शुगर मिलों को लाभ हुआ और टनकपुर व कर्णप्रयाग मंडियों के किसानों को फायदा मिला. उन्होंने गोवा की काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर और फ्रांस-रूस की नीतियों का उदाहरण देते हुए अपनी पहल को सही ठहराया. साथ ही, उन्होंने सरकार को उस कालखंड की जांच कराने की खुली चुनौती भी दी.

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