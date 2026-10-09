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मैं तो डेनिस को डेनिम कहता था, भाजपा ने रटवा दिया नाम, सुबोध उनियाल को हरीश रावत की खुली चुनौती

डेनिस पर घिरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सफाई दी है. साथ ही उन्होंने सुबोध उनियाल को चुनौती दी.

HARISH RAWAT
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 9, 2026 at 12:49 PM IST

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देहरादून: डेनिस शराब विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर जबरदस्त पलटवार किया है. हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि यदि डेनिस घोटाला था, तो सरकार उसकी जांच कराए, वे खुद टास्क फोर्स के सामने पेश होने को तैयार हैं. उनके पलटवार से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है.

गौर हो कि बीजेपी समय-समय पर हरीश रावत पर डेनिस शराब को लेकर हमला बोलती रहती है. वहीं हरीश रावत भी अब खुलकर बीजेपी को घेरने में लग गए हैं. हरीश रावत ने कहा कि सुबोध उनियाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि डेनिस को घोटाला मानते हैं और इसका दोष उन पर मढ़ना चाहते हैं. हरीश रावत ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वे इसकी जांच कराएं. उन्होंने आगे लिखा कि डेनिस आज भी आर्मी कैंटीनों में धड़ल्ले से बिक रही है. यदि उस समय डेनिस गलत थी, तो आज भाजपा सरकार में कैसे सही हो गई?

हरीश रावत ने माना कि उनसे एक चूक हुई जो विश्वास पर आधारित थी. उन्होंने कहा कि जीएमवीएन और केएमवीएन को लाभ में लाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में शराब बिक्री का दायित्व दिया गया था, लेकिन वे कैसे डेनिस की लपेट में आ गए, यह उनके सलाहकार नोट नहीं कर पाए.

उन्होंने सवाल उठाया कि उनका आदेश स्पष्ट था कि उत्तराखंड के फल-सब्जियों का उपयोग करने वाले डिस्टिलर्स को 20 फीसदी रिजर्व मार्केटिंग राइट दिया जाएगा, तो फिर 3-4 महीने तक दूसरे ब्रांड्स को ब्लॉक कर इसे 70-80 फीसदी कैसे कर दिया गया? यह किसकी मिलीभगत थी? हरीश रावत ने कहा कि वे तो डेनिस नाम से परिचित भी नहीं थे और उसे लंबे समय तक डेनिम कहते थे, लेकिन भाजपा ने बार-बार याद दिलाकर नाम रटवा दिया.

उन्होंने कहा कि आज सरकार में सुबोध उनियाल हैं, वे STF गठित कर जांच कराएं. आज तो डेनिस के साथ हिलटॉप, काफल, माल्टा, संतरा जैसे कई ब्रांड बिक रहे हैं. यदि कहीं गलती हुई है तो 'मेरा डेनिस, तेरा डेनिस' नहीं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

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