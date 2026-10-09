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मैं तो डेनिस को डेनिम कहता था, भाजपा ने रटवा दिया नाम, सुबोध उनियाल को हरीश रावत की खुली चुनौती

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: डेनिस शराब विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर जबरदस्त पलटवार किया है. हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि यदि डेनिस घोटाला था, तो सरकार उसकी जांच कराए, वे खुद टास्क फोर्स के सामने पेश होने को तैयार हैं. उनके पलटवार से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है.

गौर हो कि बीजेपी समय-समय पर हरीश रावत पर डेनिस शराब को लेकर हमला बोलती रहती है. वहीं हरीश रावत भी अब खुलकर बीजेपी को घेरने में लग गए हैं. हरीश रावत ने कहा कि सुबोध उनियाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि डेनिस को घोटाला मानते हैं और इसका दोष उन पर मढ़ना चाहते हैं. हरीश रावत ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वे इसकी जांच कराएं. उन्होंने आगे लिखा कि डेनिस आज भी आर्मी कैंटीनों में धड़ल्ले से बिक रही है. यदि उस समय डेनिस गलत थी, तो आज भाजपा सरकार में कैसे सही हो गई?