मैं तो डेनिस को डेनिम कहता था, भाजपा ने रटवा दिया नाम, सुबोध उनियाल को हरीश रावत की खुली चुनौती
डेनिस पर घिरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सफाई दी है. साथ ही उन्होंने सुबोध उनियाल को चुनौती दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 9, 2026 at 12:49 PM IST
देहरादून: डेनिस शराब विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर जबरदस्त पलटवार किया है. हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा कि यदि डेनिस घोटाला था, तो सरकार उसकी जांच कराए, वे खुद टास्क फोर्स के सामने पेश होने को तैयार हैं. उनके पलटवार से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है.
गौर हो कि बीजेपी समय-समय पर हरीश रावत पर डेनिस शराब को लेकर हमला बोलती रहती है. वहीं हरीश रावत भी अब खुलकर बीजेपी को घेरने में लग गए हैं. हरीश रावत ने कहा कि सुबोध उनियाल पर निशाना साधते हुए लिखा कि डेनिस को घोटाला मानते हैं और इसका दोष उन पर मढ़ना चाहते हैं. हरीश रावत ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि वे इसकी जांच कराएं. उन्होंने आगे लिखा कि डेनिस आज भी आर्मी कैंटीनों में धड़ल्ले से बिक रही है. यदि उस समय डेनिस गलत थी, तो आज भाजपा सरकार में कैसे सही हो गई?
श्री सुबोध उनियाल उवाच: वह 'डेनिस' को घोटाला मानते हैं और उसका दोष मुझ पर मढ़ना चाहते हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे इसकी जांच कराएं। मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके अनुसार दून वैली डिस्टिलर्स' और 'हाईलैंड एंड बॉटलर्स' आज भी सरकार के संरक्षण में काम कर रही हैं और शराब की बिक्री कर रही हैं। डेनिस आर्मी कैंटीनों में धड़ल्ले से बिक रही है, तो यदि उस समय की डेनिस गलत थी, तो आज कैसे सही है? क्या केवल इसलिए सही है कि आज भाजपा की सरकार है? एक चूक, जो विश्वास आधारित थी, वह अवश्य हुई। मेरे सलाहकार इस बात को कैसे नोट नहीं कर पाए कि जीएमवीएन (गढ़वाल मंडल विकास निगम)—जो एक सरकारी उपक्रम है, जिसे लाभ में लाने व खड़ा करने के लिए हमने गढ़वाल मंडल में शराब की बिक्री का पूरा दायित्व दिया था—और केएमवीएन (कुमाऊं मंडल विकास निगम)—जिसे कुमाऊं में दायित्व दिया था—वे कैसे 'डेनिस' की लपेट में आ गए? क्यों तीन-चार महीने तक दूसरे ब्रांड्स को ब्लॉक किया गया? जनहित में जारी हमारे एक आदेश का सहारा लेकर किस प्रकार यह भ्रष्ट कृत्य हुआ कि चार महीने तक अन्य ब्रांड ब्लॉक रहे? हमारा आदेश स्पष्ट था कि ऐसे डिस्टिलर्स, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस में उत्तराखंड के फल और सब्जियों का उपयोग करेंगे, उन्हें शराब की दुकानों में 20% का रिज़र्व मार्केटिंग राइट दिया जाएगा। जब अधिकार 20% का था, तो किन कारणों से और बीच में ऐसे कौन लोग थे, जिन्होंने तीन-चार महीने तक उसे लगभग 70-80% में बदल दिया? श्री उनियाल चाहें तो इसकी जांच करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात की भी जांच करनी पड़ेगी कि आज भी 'डेनिस' कैसे उसी धड़ल्ले से बिक रही है, जितनी उस समय बिक रही थी। उस समय तो यह कुछ ही समय के लिए बिकी थी और सत्यता यह है कि मैं 'डेनिस' नाम से परिचित भी नहीं था। बहुत दिनों तक मैं 'डेनिस' को 'डेनिम' कह देता था, लेकिन भाजपा के दोस्तों ने बार-बार याद दिला दिया, तो अब मुझे अवश्य यह नाम रट गया है। भाजपा के दोस्त तो केवल तीन-चार महीने के चहेते रहे, और वह भी मेरी वजह से नहीं, बल्कि जीएमवीएन और किसी अन्य की कारीगरी व मिलीभगत के कारण संभव हुआ। ज्यों ही मेरे ध्यान में यह तथ्य आया मैंने सारी प्रक्रिया बदल दी, तो आज भी भाजपा सरकार 'डेनिस' को अपने आशीर्वाद से गदगद कर रही है। यह 'मेरा डेनिस, तेरा डेनिस' नहीं होना चाहिए। यदि कहीं कोई गलती हुई है, किसी ने प्रक्रिया का लाभ उठाकर शोषण किया है, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और सरकार हिम्मत करे। आज तो सरकार में श्री सुबोध उनियाल हैं, वे इसमें जांच बिठाएं, एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित करें। मुझे कोई ऐतराज नहीं है और मैं खुद को उस टास्क फोर्स के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए ऑफर करता हूं। लेकिन मुझसे बार-बार भाजपा के लोग 'डेनिस-डेनिस' न कहें, क्योंकि आज तो उनके चारों तरफ सिर्फ 'डेनिस' ही नहीं है; 'हिलटॉप' भी है, 'काफल' भी है, 'माल्टा' भी है, 'संतरा' भी है। पता नहीं पहाड़ी नींबू भी कर दिया हो या हो सकता है कि गेंठी और अन्य फलों के नाम पर भी शराब बिक रही हो। आप तो कई विभूतियों को पोषित कर रहे हैं। #PTI #Media #MediaUttarakhand #UttarakhandMedia #UttarakhandNews #ABPNews #ANI #AajTak #News18 #News18Uttarakhand #NationalMedia #LocalMediaUttarakhand #AmarUjala #DainikJagran #hindustan— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 8, 2026
हरीश रावत ने माना कि उनसे एक चूक हुई जो विश्वास पर आधारित थी. उन्होंने कहा कि जीएमवीएन और केएमवीएन को लाभ में लाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में शराब बिक्री का दायित्व दिया गया था, लेकिन वे कैसे डेनिस की लपेट में आ गए, यह उनके सलाहकार नोट नहीं कर पाए.
उन्होंने सवाल उठाया कि उनका आदेश स्पष्ट था कि उत्तराखंड के फल-सब्जियों का उपयोग करने वाले डिस्टिलर्स को 20 फीसदी रिजर्व मार्केटिंग राइट दिया जाएगा, तो फिर 3-4 महीने तक दूसरे ब्रांड्स को ब्लॉक कर इसे 70-80 फीसदी कैसे कर दिया गया? यह किसकी मिलीभगत थी? हरीश रावत ने कहा कि वे तो डेनिस नाम से परिचित भी नहीं थे और उसे लंबे समय तक डेनिम कहते थे, लेकिन भाजपा ने बार-बार याद दिलाकर नाम रटवा दिया.
उन्होंने कहा कि आज सरकार में सुबोध उनियाल हैं, वे STF गठित कर जांच कराएं. आज तो डेनिस के साथ हिलटॉप, काफल, माल्टा, संतरा जैसे कई ब्रांड बिक रहे हैं. यदि कहीं गलती हुई है तो 'मेरा डेनिस, तेरा डेनिस' नहीं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
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