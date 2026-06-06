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भाजपा राज में भ्रष्टाचार बना शिष्टाचार, चुनाव में जनता सिखाएगी सबक, बोले हरीश रावत

रुद्रपुर: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जमकर निशाना साधा. हरीश रावत ने भाजपा को जनविरोधी बताया. उन्होंने कहा आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार चरम पर है. हरीश रावत ने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी.

हरीश रावत ने कहा भाजपा सरकार के शासनकाल में महंगाई लगातार बढ़ रही है. जिससे आम जनता की कमर टूट चुकी है. बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, जबकि सरकार रोजगार सृजन के बड़े-बड़े दावे कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश से लगातार पलायन हो रहा है, लेकिन सरकार इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है.

रुद्रपुर में हरीश रावत (ETV Bharat)

पूर्व मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है. सरकार इस दिशा में पूरी तरह विफल साबित हुई है. इसके अलावा उन्होंने व्यापारियों और किसानों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है. व्यापारी विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है.