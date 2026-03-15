'कमीशनखोरी कांग्रेस में भी थी लेकिन कम, बीजेपी सरकार ने पार की हदें', हरक रावत का बड़ा बयान
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने दिया बड़ा बयान, कहा- कमीशनखोरी कांग्रेस में भी थी, लेकिन वर्तमान सरकार में 50 फीसदी पहुंची कमीशनखोरी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 15, 2026 at 10:26 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल के दौरान भले ही कमीशनखोरी हुआ करती थी, लेकिन इतना नहीं थी, जितना वर्तमान सरकार के कार्यकाल में है. बीजेपी सरकार में कमीशनखोरी 50 फीसदी तक बढ़ गई है.
बीजेपी सरकार में 50 फीसदी तक हुआ कमीशनखोरी: कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि सभी विभागों में कमीशनखोरी का खेल चल रहा है. उन्होंने कहा कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान कमीशनखोरी नहीं हुआ करती थी. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय भी कमीशनखोरी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कमीशनखोरी का ग्राफ बढ़कर 50 फीसदी तक हो गया है.
चरम सीमा पर भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी: उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार भी 10 से 5 परसेंट कमाएंगे. आज हालात ये है कि 100 रुपए के काम 30 रुपए में हो रहे हैं. इन कामों की क्या गुणवत्ता होगी? ये सहज ही समझा जा सकता है. हरक सिंह रावत ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी चरम सीमा पर है. इससे कार्यों की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है. इस वक्त प्रदेश के हालात बहुत बुरे हैं.
खनन को लेकर भी सरकार को घेरा: लोनिवि के कॉन्टैक्टर, शराब के कारोबारी, खनन कारोबारी सबका यही कहना है कि कमीशनखोरी प्रदेश में बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने खनन से रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त होने का दावा किया है, लेकिन सत्यता ये है कि खनन के 1 साल के पट्टे के बदले 3 साल का टैक्स एक बार में ही ले लिया जाता है. उनका कहना है कि वर्तमान सरकार के समय राज्य के भीतर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है.
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