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'कमीशनखोरी कांग्रेस में भी थी लेकिन कम, बीजेपी सरकार ने पार की हदें', हरक रावत का बड़ा बयान

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ( फोटो- ETV Bharat )