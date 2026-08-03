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हरक सिंह रावत ने इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, बताई ये वजह

देहरादून: कांग्रेस के भीतर हरक सिंह का बेबाक रवैया फिर चर्चाओं में हैं. इस बार पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर हरक सिंह ने अपनी सीट चयन को लेकर बयान दिया है. हरक सिंह रावत ने विधानसभा सीट के लिए ना केवल अपनी इच्छा जाहिर कर दी है. बल्कि इसे चुनने के पीछे की वजह भी बता दी है.

राजनीतिक दलों के भीतर हर सीट में कई दावेदार होते हैं और यही वजह है कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी चुना पार्टी के लिए काफी मुश्किल होता है. लेकिन जब सीनियर लीडर दूसरी सीट पर दावा करने लगे तो दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है. इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सीट को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया है, जो भविष्य में बड़े द्वंद्व की वजह बन सकता है.

वैसे तो हरक सिंह रावत राज्य में कई सीटों अपनी पैठ होने की बात करते रहे हैं और विभिन्न विधानसभा चुनाव में अलग-अलग सीटों पर चुनाव भी लड़ चुके हैं. लेकिन अब तक हर बार उन्होंने पर्वतीय जनपद की सीटों पर ही भाग्य आजमाया है. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है हरक सिंह चाहते हैं कि इस बार वह मैदानी जनपद की मैदानी सीट पर ही चुनाव लड़े, ताकि चुनाव में जीत के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े.

वैसे तो हरक सिंह कहते हैं कि धर्मपुर से लेकर दूसरी कई विधानसभा सीटें उनके अनुकूल हैं, लेकिन उनका झुकाव सहसपुर विधानसभा सीट को लेकर दिखाई देता है. हरक सिंह रावत का सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना शिक्षण संस्थान भी है, जिसकी वजह से अक्सर वह सहसपुर दौरे पर भी रहते हैं. यही नहीं यह सीट कांग्रेस के लिए काफी मुफीद भी मानी जाती है.