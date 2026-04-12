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कांग्रेस सम्मेलन में हरक सिंह रावत के तीखे बोल, भाजपा और सनातनियों पर हमलावर, मचा सियासी घमासान

मसूरी: देहरादून जिले के मसूरी में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री व वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने अपने तीखे और विवादित बयानों से सियासी माहौल गर्मा दिया है. मंच से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों पर सीधा हमला बोला, जिससे राजनीतिक बहस तेज हो गई है. हरक सिंह रावत ने कहा कि देश और प्रदेश में जो भी नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने भाजपा और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया. उनके इस बयान से सूबे में सियासी घमासान मचना तय है.

वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं. उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले जयादतर सनातनी हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं. बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया, जो सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है. उन्होंने कहा कि अकिंता भंडारी की हत्या का आरोपी भी सनातनी ही था. हरक सिंह रावत ने प्रदेश में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर भी भाजपा सरकार पर आरोप लगाए.