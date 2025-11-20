ETV Bharat / state

हरक ने महाराज पर ली चुटकी, बोले- उन्हें भी लगा रील बनाने का चस्का, उनकी दुर्दशा देख पौड़ी शर्मसार

उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को लेकर बड़ा बयान दिया है.

हरक सिंह रावत (Etv Bharat)
Published : November 20, 2025 at 4:55 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत इन दिनों बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. हरक सिंह रावत ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में इन दिनों लोग गुलदार के आतंक से दहशत में हैं, लेकिन मंत्री केवल सोशल मीडिया पर रील बनाने में व्यस्त हैं.

सतपाल महाराज का रुतबा नहीं बचा: इतना ही नहीं हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने वह दौर भी देखा है, जब लाखों श्रद्धालु सतपाल महाराज के कार्यक्रमों में उमड़ा करते थे, लेकिन आज उनका वह रुतबा नहीं बचा है. आज जब कोई वन्यजीव किसी आदमी पर हमला करता है, तभी लोग पूछते है कि सतपाल महाराज कहां हैं?

हरक सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को लेकर बड़ा बयान दिया (ETV Bharat)

सतपाल महाराज पर ली चुटकी: हरक सिंह रावत ने कहा कि जनता ने जिन्हें जिताकर भेजा है, उन्हें हल्के-फुल्के बयानों में समय गंवाने के बजाय अपने क्षेत्र के दुख-सुख में शामिल होना चाहिए. सतपाल महाराज देहरादून और दिल्ली में बैठकर नौटंकी कर रहे हैं. हरक सिंह रावत ने सतपाल महाराज पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो उन्हें भी रील बनाने का शौक चढ़ गया है.

सतपाल महाराज की दुर्दशा देखकर पौड़ी शर्मसार हो रहा है: हरक सिंह रावत ने सतपाल महाराज से पूछा कि क्या उनके पास भी गाड़ी-घोड़े की कमी है? सिर्फ एक गाड़ी और गनर के लिए सतपाल महाराज मंत्री बने हैं. हरक सिंह रावत का कहना है कि आज सतपाल महाराज की दुर्दशा देखकर पूरा पौड़ी गढ़वाल शर्मसार हो रहा है. हमने तो दिल्ली के लाल किले पर सतपाल महाराज का प्रवचन होते देखा है. अब सतपाल महाराज न तो धार्मिक रह गए और न ही ढंग के मंत्री.

हरक सिंह रावत ने ये बयान पौड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान दिया. दरअसल, गुरुवार 20 नवंबर को हरक सिंह रावत पौड़ी में एक कार्यक्रम में आए थे, तभी उन्होंने सतपाल महाराज पर ये कटाक्ष किए. बता दें कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी दी है. हरक सिंह रावत को कांग्रेस ने उत्तराखंड में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की अध्यक्ष बनाया है. हरक सिंह रावत के ऊपर 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी है.

हरक सिंह रावत इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी शामिल है, उन पर कटाक्ष कर चुके हैं. हरक सिंह रावत इन दिनों बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं.

