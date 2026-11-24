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रुद्रप्रयाग सीट पर अभी से छिड़ी 'जुबानी जंग', हरक सिंह रावत की भरत चौधरी को खुली चुनौती

कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और सीटों को लेकर रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इधर हरक सिंह रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि यदि उन्होंने 2027 का विधानसभा चुनाव रुद्रप्रयाग से लड़ा तो भरत सिंह चौधरी दूर-दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सहसपुर विधानसभा है.

हरक सिंह ने कहा कि यह पार्टी को तय करना है कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ाना है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनको 2012 में रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़वाया और जीत हासिल की. उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि तब उनके सामने भरत चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे और पांच से साढ़े पांच हजार वोटों तक सिमट के रह गए थे. हरक सिंह ने कहा कि रुद्रप्रयाग में उनका घर भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने भरत सिंह की विधानसभा से चुनाव लड़कर उन्हें हरा दिया था. अब इस बार 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी तय करेगी उन्हें कहां से चुनाव लड़वाना है.