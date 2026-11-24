रुद्रप्रयाग सीट पर अभी से छिड़ी 'जुबानी जंग', हरक सिंह रावत की भरत चौधरी को खुली चुनौती
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के साथ ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 11:17 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और सीटों को लेकर रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी और कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इधर हरक सिंह रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि यदि उन्होंने 2027 का विधानसभा चुनाव रुद्रप्रयाग से लड़ा तो भरत सिंह चौधरी दूर-दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सहसपुर विधानसभा है.
हरक सिंह ने कहा कि यह पार्टी को तय करना है कि उन्हें कहां से चुनाव लड़ाना है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनको 2012 में रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़वाया और जीत हासिल की. उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि तब उनके सामने भरत चौधरी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे और पांच से साढ़े पांच हजार वोटों तक सिमट के रह गए थे. हरक सिंह ने कहा कि रुद्रप्रयाग में उनका घर भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने भरत सिंह की विधानसभा से चुनाव लड़कर उन्हें हरा दिया था. अब इस बार 2027 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी तय करेगी उन्हें कहां से चुनाव लड़वाना है.
अगर पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए रुद्रप्रयाग भेजती है, तब पता चल जाएगा कि वो कहां हैं और मैं कहां हूं. उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान को उन्होंने फिलहाल सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की है. हालांकि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलना किसी व्यक्ति या फिर दावेदार के हाथ में नहीं होता. भले ही वो चुनाव मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर एक सिस्टम होता है. पार्टी का सलेक्शन प्रोसेस, सर्वेक्षण, जीतने की क्षमता आदि पर आधारित होता है.
ऐसे में वह सिर्फ अपनी इच्छा पार्टी को बता सकते हैं, इसलिए मैंने पार्टी को पहले ही अवगत करा दिया है कि मैं सहसपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं. 2012 में उन्होंने पार्टी से डोईवाला विधानसभा लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उन्हें रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़वाया गया. इसी तरह 2002 में उन्होंने पौड़ी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, तब पौड़ी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं हुआ करती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें तब लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया, इस बार भी पार्टी का सिपाही होने के नाते वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे.
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