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गणेश गोदियाल ने चारधाम यात्रा में गैस आपूर्ति पर कोताही को पर्यटन के लिए बताया घातक, धामी सरकार को घेरा

चारधाम यात्रा से पहले कांग्रेस ने गैस की किल्लत को लेकर सरकार को घेरा है. व्यवसायियों को गैस आपूर्ति करने की मांग की.

Congress leader Ganesh Godiyal
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 9:45 AM IST

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देहरादून: प्रदेश में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. जहां एक तरफ सरकार चारधाम यात्रा में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है, तो इधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैस आपूर्ति में कोताही को राज्य के पर्यटन के लिए घातक बताया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से गैस की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं. अगर वास्तव में राज्य के भीतर गैस की किल्लत नहीं है तो सरकार को स्पष्ट स्थिति जनता के समक्ष रखनी चाहिए. गणेश गोदियाल ने कहा कि 19 अप्रैल से राज्य में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है. जिस प्रकार पूरे देश में गैस की किल्लत बनी हुई है, इसके मद्देनजर केन्द्र सरकार राज्य को यह आश्वस्त करें कि चार धाम यात्रा रूटों पर स्थित ढाबा व होटल संचालकों को गैस की निर्बाध आपूर्ति दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वह जब हरिद्वार दौरे पर थे तब उन्हें कई होटल व्यवसायियों ने बताया कि उनकी होटलों में चारधाम यात्रा को लेकर जो बुकिंग हुई थी, सभी बुकिंग कैंसिल हो गई है.

लोग इस असमंजस्य में हैं, कि आगे कैसी स्थिति होगी. इन स्थितियों में राज्य सरकार का मौन रहना उचित नहीं हैं. सरकार को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. केंद्र सरकार को भी यह भरोसा देना चाहिए कि चारधाम यात्रा और गर्मियों के सीजन में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. गणेश गोदियाल का कहना है कि जिस तरह गर्मियों के सीजन में उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर गैस का उपयोग किया जाता है, उतनी मात्रा में सरकार को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए.

कहा कि चार धामयात्रा मात्र आस्था का विषय नहीं है बल्कि इससे हजारों लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में यदि होटल व्यवसाय और अन्य पर्यटन से जुड़े कार्यों के लिए समय पर गैस की आपूर्ति नहीं मिलती है तो ऐसी दशा में इसका व्यापक असर पूरे राज्य के पर्यटन और और चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है. बता दें कि उत्तराखंड में एलपीजी की भारी किल्लत देखी जा रही है. दुकानदार लकड़ी और कोयले से खाना बना रहे हैं. गैस की किल्लत से व्यवसायियों में हाहाकार मचा है और उनका काम धंधा प्रभावित हो रहा है.

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