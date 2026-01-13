ETV Bharat / state

काशीपुर में किसान सुखवंत के घर पहुंचे गणेश गोदियाल, कहा- कांग्रेस इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी

काशीपुर में मृतक किसान सुखवंत सिंह के घर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, सराकर और पुलिस पर लगाए आरोप

KASHIPUR FARMER SUKHWANT DEATH CASE
किसान सुखवंत सिंह के घर पर कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 6:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

काशीपुर: इन दिनों किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या का मामला गरमाया हुआ है. भले ही मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हो चुके हैं. साथ ही आईटीआई थाना प्रभारी समेत दो पुलिस कर्मियों निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है. इसके अलावा पैगा पुलिस चौकी के पूरे स्टाफ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पूरे मामले में सरकार और पुलिस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या किसान सुखवंत के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी.

हल्द्वानी के होटल में किसान ने दी थी जान: बता दें कि बीती 10-11 जनवरी की रात काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने वित्तीय धोखाधड़ी से परेशान होकर हल्द्वानी के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या से पहले सुखवंत ने एक वीडियो भी बनाया था. साथ ही एक नोट भी छोड़ा था. जिसमें उसने कुछ प्रॉपर्टी डीलर और उधम सिंह नगर के पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. इतना ही नहीं आईटीआई थाने के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों समेत अन्य लोगों पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था. जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था.

मजिस्ट्रेट जांच से लेकर अब तक हुई ये कार्रवाई: मामले ने तूल पकड़ा तो सीएम धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए. जिसकी जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कर रहे हैं. उधर, उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने सख्ती दिखाते हुए लापरवाही बरतने के मामले पर आईटीआई थाने के एसओ कुंदन सिंह रौतेला और उपनिरीक्षक प्रकाश बिष्ट को निलंबित कर दिया. जबकि, पैगा पुलिस चौकी की पूरी टीम को लाइन हाजिर किया.

KASHIPUR FARMER SUKHWANT DEATH CASE
किसान सुखवंत सिंह के परिवार से मिले कांग्रेसी (फोटो- ETV Bharat)

सुखवंत सिंह के परिवार से मिले कांग्रेसी: वहीं, मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है. इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पैगा गांव पहुंचकर मृतक सुखवंत सिंह के परिवार को सांत्वना दी. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से मृतक के परिवार के साथ है. सुखवंत सिंह के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक पूरा प्रयास करेगी.

गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस ने सुखवंत के पिता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है. कांग्रेस पूरी निष्ठा, मेहनत और ताकत के साथ न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने उधम सिंह नगर के आला अधिकारियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि उनके सबसे चहेते अधिकारी इस कृत्य में लिप्त हैं, ऐसे में प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा?

वहीं, नेता प्रतिपक्ष व बाजपुर विधायक यशपाल आर्या ने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह न्याय युद्ध है. वीडियो में किसान के साथ हुई प्रताड़ना का दर्द साफ दिखाई दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने भू माफियाओं के साथ गठजोड़ किया, न्याय देने की बजाय उसे प्रताड़ित किया. जिसके चलते किसान को मौत को गले लगाना पड़ा. इसके बावजूद भी सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस न्याय दिलाकर रहेगी.

ये भी पढे़ं-

TAGGED:

KASHIPUR FARMER SUICIDE CASE
GANESH GODIYAL MET SUKHWANT FAMILY
काशीपुर किसान आत्महत्या केस
सुखवंत सिंह के घर कांग्रेस नेता
KASHIPUR FARMER SUKHWANT DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.