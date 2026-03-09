धामी सरकार के बजट को गोदियाल ने बताया दिशाहीन और विकास विरोधी, दिया चुनावी पुलिंदा करार
धामी सरकार के एक लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपए के बजट को कांग्रेस ने चुनावी वर्ष का पुलिंदा बताया है.
देहरादून: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज (9 मार्च सोमवार) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. धामी सरकार के इस बजट पर कांग्रेस ने टिप्पणी की है. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट को दिशाहीन, विकास विरोधी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला चुनावी बजट बताया है.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह बजट केवल चुनावी वर्ष में घोषणाओं का पुलिंदा है. उन्होंने कहा कि इस बजट में जनता की मूल समस्याओं के समाधान की कोई स्पष्ट झलक दिखाई नहीं दे रही है. राज्य में बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन बजट में युवाओं को स्थाई रोजगार देने के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना नहीं दिखाई दी. उसी तरह बजट में पलायन को रोक लेने के लिए कोई प्रभावी रणनीति नजर नहीं आई.
राज्य मे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पहले ही चिंताजनक है, पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों में डॉक्टरों और आवश्यक संसाधनों का अभाव है. उसके बावजूद बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं. इसी तरह शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भी बजट में ठोस कदमों का अभाव है.
इसमें किसानों की आय बढ़ाने कृषि को लाभकारी बनाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लाई गई है. इसके अलावा महंगाई से जूझ रही आम जनता को राहत देने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. उद्योग स्वरोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है.
उन्होंने कहा कि यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने की जगह केवल चुनावी वर्ष की घोषणाओं तक सीमित नजर आता है. इन सभी मुद्दों पर यह बजट खराब उतारने में पूरी तरह असफल साबित हुआ है.
गोदियाल का कहना है कि बजट का आकार बड़ा दिखाना आसान है, किंतु सवाल यह उठता है कि आम आदमी की जेब में क्या गया है? पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए हैं, लेकिन जमीन पर परिणाम शून्य है.
उत्तराखंड में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती परीक्षाएं लगातार घोटाले में फस रही है. इस बजट में रोजगार सृजन की कोई ठोस योजना नहीं है. उत्तराखंड का किसान महंगे बीज खाद और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्पष्ट नीति नहीं अपनाई गई. कृषि आधारित उद्योगों पर भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई. इसलिए यह बजट किसानों को राहत देने में असफल है. कांग्रेस का कहना कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य का कर्ज 90 हजार करोड रुपए से ऊपर पहुंच गया है. सरकार विकास के नाम पर कर्ज भले ही ले रही है, लेकिन जनता को उसका का लाभ नहीं मिल रहा है.
