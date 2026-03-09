ETV Bharat / state

धामी सरकार के बजट को गोदियाल ने बताया दिशाहीन और विकास विरोधी, दिया चुनावी पुलिंदा करार

देहरादून: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आज (9 मार्च सोमवार) मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. धामी सरकार के इस बजट पर कांग्रेस ने टिप्पणी की है. उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट को दिशाहीन, विकास विरोधी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला चुनावी बजट बताया है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह बजट केवल चुनावी वर्ष में घोषणाओं का पुलिंदा है. उन्होंने कहा कि इस बजट में जनता की मूल समस्याओं के समाधान की कोई स्पष्ट झलक दिखाई नहीं दे रही है. राज्य में बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन बजट में युवाओं को स्थाई रोजगार देने के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना नहीं दिखाई दी. उसी तरह बजट में पलायन को रोक लेने के लिए कोई प्रभावी रणनीति नजर नहीं आई.

राज्य मे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पहले ही चिंताजनक है, पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों में डॉक्टरों और आवश्यक संसाधनों का अभाव है. उसके बावजूद बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं. इसी तरह शिक्षा व्यवस्था में सुधार, सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भी बजट में ठोस कदमों का अभाव है.

इसमें किसानों की आय बढ़ाने कृषि को लाभकारी बनाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लाई गई है. इसके अलावा महंगाई से जूझ रही आम जनता को राहत देने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. उद्योग स्वरोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है.