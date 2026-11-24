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'बैणी भुली योजना' पर सियासत तेज: गणेश गोदियाल का धामी सरकार पर तंज, बोले- चुनाव से पहले आई मातृशक्ति की याद

गणेश गोदियाल धामी सरकार पर हमलावर ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: सरकार की ओर से घोषित की गई बैणी भूली योजना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा है. गणेश गोदियाल ने कहा कि चुनाव से पहले अब धामी सरकार को मातृशक्ति की याद आई है. उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकारें जनता के विकास और कल्याण के लिए 5 साल यानी 60 महीने के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि धामी सरकार को राज्य की मातृशक्ति की याद ठीक चुनाव से पहले आ रही है. उन्होंने कहा कि आखिर 5 साल तक महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया. अब चुनाव नजदीक हैं, इसलिए आर्थिक सहायता के नाम पर महिलाओं को लुभाने और रिझाने की कोशिश की जा रही है.