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फुरकान अंसारी का BJP पर बड़ा हमला, कहा- देश में दो संविधान और दो नियम चलाने की कोशिश, कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी

देवघर: शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने खनिज अधिनियम और MMDR बिल को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में दो संविधान और दो नियमों की व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी.

बिल देश के बेहतर भविष्य के लिए नहींः पूर्व सांसद फुरकान अंसारी

फुरकान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया खनिज अधिनियम न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कहा कि देवघर की धरती से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा द्वारा लाया गया यह बिल देश के बेहतर भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अपने हितों को साधने के लिए है.

पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

MMDR बिल से झारखंड को ₹1.58 लाख करोड़ का नुकसानः फुरकान अंसारी

पूर्व सांसद ने दावा किया कि MMDR बिल लागू होने से देश के कई राज्यों को नुकसान होगा. उन्होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि इस अधिनियम के कारण राज्य को करीब एक लाख 58 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि संसद से बिल पास होने के बाद उसे वापस कैसे लिया जा सकता है. इस पर उन्होंने किसानों के आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले भी कृषि कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों के विरोध के बाद सरकार को उसे वापस लेना पड़ा था.

7 सितंबर को रांची में प्रदर्शन, फिर पूरे झारखंड में आंदोलन: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

फुरकान अंसारी ने कहा कि MMDR बिल के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन को गांव और प्रखंड स्तर तक ले जाएगी. उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को रांची में प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एक-एक जिले और प्रखंड में जाकर लोगों को MMDR बिल के प्रावधानों और उसके कथित प्रभावों के बारे में जानकारी देंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को बताया जाएगा कि यह बिल राज्य और यहां के लोगों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है.