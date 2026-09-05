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फुरकान अंसारी का BJP पर बड़ा हमला, कहा- देश में दो संविधान और दो नियम चलाने की कोशिश, कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी

MMDR बिल के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा कि इससे झारखंड को 1.58 लाख करोड़ का नुकसान होगा. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

MMDR BILL
प्रेस वार्ता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 5:29 PM IST

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देवघर: शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने खनिज अधिनियम और MMDR बिल को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में दो संविधान और दो नियमों की व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी.

बिल देश के बेहतर भविष्य के लिए नहींः पूर्व सांसद फुरकान अंसारी

फुरकान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया खनिज अधिनियम न्यायोचित नहीं है. उन्होंने कहा कि देवघर की धरती से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा द्वारा लाया गया यह बिल देश के बेहतर भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अपने हितों को साधने के लिए है.

पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का बयान (Etv Bharat)

MMDR बिल से झारखंड को ₹1.58 लाख करोड़ का नुकसानः फुरकान अंसारी
पूर्व सांसद ने दावा किया कि MMDR बिल लागू होने से देश के कई राज्यों को नुकसान होगा. उन्होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि इस अधिनियम के कारण राज्य को करीब एक लाख 58 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि संसद से बिल पास होने के बाद उसे वापस कैसे लिया जा सकता है. इस पर उन्होंने किसानों के आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले भी कृषि कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों के विरोध के बाद सरकार को उसे वापस लेना पड़ा था.

7 सितंबर को रांची में प्रदर्शन, फिर पूरे झारखंड में आंदोलन: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

फुरकान अंसारी ने कहा कि MMDR बिल के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन को गांव और प्रखंड स्तर तक ले जाएगी. उन्होंने बताया कि 7 सितंबर को रांची में प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता एक-एक जिले और प्रखंड में जाकर लोगों को MMDR बिल के प्रावधानों और उसके कथित प्रभावों के बारे में जानकारी देंगे. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को बताया जाएगा कि यह बिल राज्य और यहां के लोगों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है.

अयोध्या और काशी के चंदे का भी उठाया मुद्दा: कांग्रेस के पूर्व सांसद
पूर्व सांसद ने MMDR बिल के अलावा अयोध्या और वाराणसी के मंदिरों से जुड़े चंदे और जमीन के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या के आसपास मंदिरों की जमीन को गुजरात के लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है और वहां बड़े होटल एवं गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं. फुरकान अंसारी ने सवाल उठाया कि यदि जमीन मंदिर की है तो सरकार उसे कैसे बेच सकती है.

मोदी-शाह पर फुरकान अंसारी का विवादित बयान

प्रेस वार्ता के दौरान फुरकान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तुलना मुगल बादशाहों से भी कर दी. उन्होंने भाजपा के उस आरोप का जिक्र किया जिसमें मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात कही जाती है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की मानसिकता को मुगल मानसिकता नहीं कहा जाए, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा.

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता मुन्नम संजय, उदय प्रकाश, दिनेश मंडल और दिनेशानंद झा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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