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कांग्रेस के दिग्गज कौल सिंह का राजनीति से संन्यास, नौजवानों को देंगे मौका, इस धर्मगुरु के समक्ष कही बड़ी बात

शिमला: हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार आठ बार के एमएलए, चार बार के कैबिनेट मिनिस्टर व दो बार पीसीसी चीफ रहे कौल सिंह ठाकुर ने आखिरकार राजनीति से सन्यास का ऐलान कर दिया है. साथ ही उन्होंने नौजवानों को मौका देने की बात कही है.

कौल सिंह ठाकुर ने ये ऐलान हरियाणा के धर्मगुरु संत रामपाल के समक्ष किया. कौल सिंह ठाकुर हरियाणा में संत रामपाल के आश्रम पहुंचे थे. वहां उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो आठ बार एमएलए रहे, चार बार मंत्री रहे और दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अब रिटायरमेंट ले ली है. इस पर संत रामपाल ने कहा कि अब भक्ति कर लो. ठाकुर कौल सिंह ने संत रामपाल को गर्मियों के दौरान मई व जून महीने में शिमला आने का निमंत्रण भी दिया. उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नी के साथ संत का सत्संग सुनते हैं. कौल सिंह ठाकुर ने उन्हें आर्गेनिक फल भेंट किए. संत रामपाल ने उन्हें दीक्षा हासिल करने के लिए कहा. कौल सिंह ने फिर दोहराया कि अब उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया है.

उल्लेखनीय है कि कौल सिंह ठाकुर लगातार दो बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं. उस से पहले वो आठ बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. वो दो बार पीसीसी चीफ भी रहे. कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष सहित स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री आदि पदभार संभाले हैं. वो हिमाचल प्रदेश में सीएम के पद की दौड़ में रहे थे, लेकिन वीरभद्र सिंह के दौर में उनकी बात नहीं बनी. बाद में वे पिछला चुनाव हार गए. वैसे कौल सिंह ठाकुर ने पहले भी ये कहा था कि राजनेताओं के 75 साल की आयु में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए. उसके बाद भी उन्होंने दो चुनाव लड़े और उनको भाजपा प्रत्याशियों जवाहर ठाकुर व फिर पूर्ण ठाकुर के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी.