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कांग्रेस के दिग्गज कौल सिंह का राजनीति से संन्यास, नौजवानों को देंगे मौका, इस धर्मगुरु के समक्ष कही बड़ी बात

पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है. संत रामपाल के आश्रम में उन्होंने रिटायरमेंट की बात कही.

कौल सिंह ने राजनीति से लिया सन्यास
कौल सिंह ने राजनीति से लिया सन्यास (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 1:31 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 1:42 PM IST

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शिमला: हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार आठ बार के एमएलए, चार बार के कैबिनेट मिनिस्टर व दो बार पीसीसी चीफ रहे कौल सिंह ठाकुर ने आखिरकार राजनीति से सन्यास का ऐलान कर दिया है. साथ ही उन्होंने नौजवानों को मौका देने की बात कही है.

कौल सिंह ठाकुर ने ये ऐलान हरियाणा के धर्मगुरु संत रामपाल के समक्ष किया. कौल सिंह ठाकुर हरियाणा में संत रामपाल के आश्रम पहुंचे थे. वहां उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो आठ बार एमएलए रहे, चार बार मंत्री रहे और दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अब रिटायरमेंट ले ली है. इस पर संत रामपाल ने कहा कि अब भक्ति कर लो. ठाकुर कौल सिंह ने संत रामपाल को गर्मियों के दौरान मई व जून महीने में शिमला आने का निमंत्रण भी दिया. उन्होंने कहा कि वे अपनी पत्नी के साथ संत का सत्संग सुनते हैं. कौल सिंह ठाकुर ने उन्हें आर्गेनिक फल भेंट किए. संत रामपाल ने उन्हें दीक्षा हासिल करने के लिए कहा. कौल सिंह ने फिर दोहराया कि अब उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया है.

उल्लेखनीय है कि कौल सिंह ठाकुर लगातार दो बार द्रंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं. उस से पहले वो आठ बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. वो दो बार पीसीसी चीफ भी रहे. कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष सहित स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री आदि पदभार संभाले हैं. वो हिमाचल प्रदेश में सीएम के पद की दौड़ में रहे थे, लेकिन वीरभद्र सिंह के दौर में उनकी बात नहीं बनी. बाद में वे पिछला चुनाव हार गए. वैसे कौल सिंह ठाकुर ने पहले भी ये कहा था कि राजनेताओं के 75 साल की आयु में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए. उसके बाद भी उन्होंने दो चुनाव लड़े और उनको भाजपा प्रत्याशियों जवाहर ठाकुर व फिर पूर्ण ठाकुर के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी.

सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के समय उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया. पार्टी में उपेक्षा को लेकर उनका रोष कई बार प्रकट हुआ. अब उन्होंने संत रामपाल के समक्ष ये सीधा ऐलान कर दिया कि उन्होंने राजनीति से सन्यास ले लिया है. ये बता दें कि कौल सिंह की बेटी चंपा ठाकुर जिला मंडी कांग्रेस चीफ हैं. वे मंडी सदर से चुनाव हार गई थी. इस बार उन्होंने जिला का मुखिया होते हुए भी जिला परिषद चुनाव लड़ा, लेकिन परास्त हो गईं. फिलहाल, कौल सिंह के इस ऐलान से हिमाचल की राजनीति में एक युग और सियासी अध्याय समापन की तरफ बढ़ गया है. कौल सिंह ने इच्छा जताई कि वो अब संत रामपाल के साथ जुडक़र सेवाकार्य करना चाहते हैं और सियासत में नौजवानों को मौका मिलना चाहिए.

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Last Updated : July 19, 2026 at 1:42 PM IST

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