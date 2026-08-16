लखनऊ: कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' की शुरुआत, डॉ. अमी याज्ञनिक ने कहा- राहुल-खड़गे के विजन से बनेगा समावेशी संगठन

लखनऊ: कांग्रेस के 'संगठन सृजन अभियान' की शुरुआत, डॉ. अमी याज्ञनिक ने कहा- राहुल-खड़गे के विजन से बनेगा समावेशी संगठन
डॉ. याज्ञनिक ने कहा कि कोई भी आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात रख सकता है, संगठन की मजबूती के लिए जुड़ सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:50 PM IST
लखनऊ : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव समिति की सदस्य और संगठन सृजन अभियान की पर्यवेक्षक डॉ. अमी याज्ञनिक ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हर वर्ग और हर समाज के लोगों को जोड़ना है. कोई भी आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात रख सकता है, संगठन की मजबूती के लिए जुड़ सकता है. संगठन में पद के लिए आवेदन कर सकता है. चाहे वह टीचर हो, वकील हो, चिकित्सक हो, व्यापारी हो, संगठन से जुड़ सकते हैं, सबको सुना जाएगा.
दरअसल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव समिति की सदस्य और संगठन सृजन अभियान की पर्यवेक्षक डॉ. अमी याज्ञनिक, पूर्व सांसद पीएल पुनिया के साथ लखनऊ रविवार को पहुंचीं, जहां दोनों नेताओं ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान डॉ. याज्ञनिक ने कहा कि उन्हें लखनऊ के संगठन सृजन अभियान की जिम्मेदारी मिली है, जिसकी शुरुआत वे लखनऊ से कर रही हैं.
उन्होंने बताया कि यह अभियान पूरे देश में जिला और शहर अध्यक्ष चुनने के लिए चलाया जा रहा है. मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के विजन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हर वर्ग और तबके के लोगों को जोड़कर एक समावेशी संगठन का निर्माण करना है, जिसके तहत एआईसीसी की यह टीम जल्द ही नए जिला और शहर अध्यक्षों का चुनाव करेगी.
डॉ. अमी याज्ञनिक ने कहा कि राहुल जी ने दो यात्राएं, एक भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा भारत जोड़ा न्याय यात्रा के माध्यम से जमीनी स्तर पर बहुत सारे लोगों से मिलकर हर वर्ग की समस्याओं को समझा है. छात्रों, युवाओं, मजदूरों, व्यापारियों, महिलाओं, किसानों से जुड़कर उनकी समस्या को समझा है. संगठन को मजबूत करने के लिए हर वर्ग और हर समाज के लोगों को जोड़ना है. इसलिए कोई भी आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी बात रख सकता है, संगठन की मजबूती के लिए जुड़ सकता है. सबको सुना जाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का मानना है कि इस अभियान के जरिए लीडरशिप उभरकर सामने आएगी और संगठन मजबूत होगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उद्देश्य है कि संगठन मजबूत बने. हमें लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है और लखनऊ में संगठन को मजबूत बनाने के लिए यहां आई हूं. लोगों का उत्साह कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है.
वहीं, पीएल पुनिया ने कहा कि लखनऊ में संगठन सृजन अभियान के पर्यवेक्षक के रूप में डाॅ. अमी याज्ञनिक सभी कांग्रेसजनों से मिलेंगी, बैठक करेंगी और एक-एक करके अलग-अलग सभी लोगों से मिलकर जिला और शहर अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करेंगीं. इसके साथ ही संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिला स्तर से लेकर विधानसभा और ब्लाक स्तर तक की संगठनात्मक ढांचे को परखेंगीं.
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