'अच्छा ही हुआ नीतीश कुमार चले गए..' दिग्विजय सिंह ने लिया नाम तो भड़क उठीं सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि अच्छा ही हुआ कि वह इंडिया गठबंधन से चले गए. पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..
Published : September 30, 2026 at 3:06 PM IST
पटना: आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है. जहां कांग्रेस और आरजेडी समेत 21 विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने समेत अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो रही है. गठबंधन की बैठक से एक दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की मीटिंग हुई. जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेकर जैसे हुई चर्चा शुरू हुई, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भड़क गईं.
सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में नीतीश की चर्चा
असल में इंडिया गठबंधन से पहले मंगलवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई. जहां सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की रणनीति समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं ने चर्चा की. उसी दौरान दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का जिक्र किया, जो सोनिया गांधी को पसंद नहीं आया.
'नीतीश कुमार को रोकना चाहिए था'
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अचानक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करने लगे. उन्होंने कहा, 'अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहते तो राजनीतिक परिस्थितियां अलग हो सकती थीं. हमें नीतीश को गठबंधन से अलग होने से रोकने की कोशिश की जानी चाहिए थी.'
'अच्छा हुआ नीतीश चले गए'
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, दिग्विजय सिंह के इतना कहते ही सोनिया गांधी ने उनको बीच में टोकते हुए कहा, 'नीतीश कुमार लगातार इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के लिए रास्ते खोज रहे थे. अच्छा ही हुआ कि वह चले गए.' कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव था.
सोनिया पर गिरिराज का पलटवार
अब इसको लेकर एनडीए नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आई है. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने न तो कभी जीवन में भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दिया, और ना ही देश विरोधियों को प्रश्रय दिया. राष्ट्र के साथ जुड़े रहे और राष्ट्र हित में काम किया, जबकि सोनिया गांधी ने देश के साथ द्रोह किया. लिहाजा उनको नीतीश पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है.
"सोनिया गांधी जिन्होंने देश के साथ द्रोह किया, भारत की नागरिकता 15 साल बाद ली. ये सोनिया गांधी दूसरों को क्या कहेगी? सोनिया गांधी की नैतिक ताकत नहीं है कि वे नीतीश कुमार पर प्रहार कर सकें."- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री
सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता के 15 साल तक देश की व्यवस्था में दखल दिया और यहाँ तक कि वोट भी डाला। अपने ऐसे दागदार रिपोर्ट के साथ उन्हें नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है!— Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) September 30, 2026
नीतीश कुमार जी की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं कर सकता। pic.twitter.com/CjagUwK9AW
'सही था नीतीश का फैसला'
वहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने नीतीश कुमार के फैसले को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि जेडीयू अध्यक्ष ने पहले ही इंडिया गठबंधन का भविष्य पढ़ लिया था और ये जान गए थे कि महत्वाकांक्षी नेताओं का ये अलायंस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा.
"बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज INDIA गठबंधन के साथ नहीं हैं. उन्होंने ही इसकी नींव डालने का काम किया था. उन्होंने भविष्य पढ़ लिया था कि ये अहंकारी और महत्वाकांक्षी नेताओं का जमावड़ा है और ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा.'- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड
विपक्ष को पता है नीतीश का महत्व
जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'अब इंडिया गठबंधन को समझ आ रहा है कि नीतीश कुमार की कितनी जरूरत थी. नीतीश कुमार ने जिस उद्देश्य से इंडिया गठबंधन बनाया था, उसे उसी समय समझना चाहिए था.'
जनवरी 2024 में नीतीश ने छोड़ा साथ
असल में नीतीश कुमार की पहल पर ही 2023 में विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था. कई दौर की बैठक भी हुई लेकिन कुछ मतभेद के बाद लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में नीतीश ने खुद को विपक्षी गठबंधन से अलग कर लिया.
2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम
वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का परिणाम बेहतर रहा लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के जाने से विपक्ष को काफी नुकसान हुआ. 40 में से महज 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली, जबकि एनडीए के खाते में 30 सीट गईं.
बिहार में किसको कितनी सीट?
एनडीए में बीजेपी-जेडीयू को 12, एलजेपीआर को 5 और हम पार्टी को एक सीट मिली. इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3 और सीपीआई माले को 2 सीटों पर सफलता मिली. वहीं पूर्णिया सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव को जीत हासिल हुई.
INDIA गठबंधन की बैठक में 21 दल शामिल
इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, शिव सेना (उद्धव गुट), एनसीपी (शरद गुट) सीपीएम, सीपीआई, सीपीआई-माले, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, केसी (एम), केसी (जे), एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, एआईएफबी समेत अन्य पार्टियां शामिल हुईं, जबकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने इससे दूरी बनाई है.
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