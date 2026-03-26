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अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह; रामलला के दर्शन किए, हनुमान गढ़ी में की पूजा

अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरूवार को अयोध्या पहुंचे. उन्होंने रामलला का दर्शन किया. रामनगरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं ने दिग्विजय सिंह का भव्य स्वागत किया. उन्होंने सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं. अयोध्या पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम सभी के इष्ट देव हैं और उनकी जन्मभूमि के प्रति सभी की आस्था समान रूप से जुड़ी हुई है. कांग्रेस नेता ने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या आना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने बताया कि रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करके देशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की है. अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)