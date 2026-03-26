अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह; रामलला के दर्शन किए, हनुमान गढ़ी में की पूजा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम सभी के इष्ट देव हैं. जन्मभूमि के प्रति सभी की आस्था समान है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 2:25 PM IST
अयोध्या: कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुरूवार को अयोध्या पहुंचे. उन्होंने रामलला का दर्शन किया. रामनगरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं ने दिग्विजय सिंह का भव्य स्वागत किया. उन्होंने सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दीं.
अयोध्या पहुंचने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम सभी के इष्ट देव हैं और उनकी जन्मभूमि के प्रति सभी की आस्था समान रूप से जुड़ी हुई है. कांग्रेस नेता ने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन किया.
इस दौरान उन्होंने कहा कि रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या आना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने बताया कि रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करके देशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की है.
राम मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया था. उनका कहना था कि उन्होंने स्वयं मंदिर निर्माण में सहयोग करते हुए 1 लाख 11 हजार रुपए का चंदा दिया है.
अमेरिका-ईरान तनाव और उससे जुड़ी पेट्रोल-डीजल व घरेलू गैस की संभावित कमी पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह यहां पर राजनीति नहीं करेंगे. वह इस समय धार्मिक यात्रा पर हैं, इसलिए राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे.
उन्होंने बताया कि भगवान राम की जन्मभूमि की मान्यता है. हम सब अपनी आस्था के अनुसार प्रभु के चरणों में हमेशा बैठते हैं. मेरा तो खुद का जो निवास है, वह राघोगढ़ है. राघवजी के मंदिर के नाम से ही मेरा निवास है.
राम तो हमारे तो इष्ट देव हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रामलला के दर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह तो आप उनसे ही पूछिए. उनको कोई एतराज नहीं है.
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