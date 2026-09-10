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उज्जैन से ओरछा और फिर अयोध्या की दूरी पैदल नापेंगे दिग्विजय, 20 अक्टूबर से शुरू होगी यात्रा

सीनियर कांग्रेस नेता दिग्जिवय सिंह की सनातन स्वाभिमान यात्रा 20 अक्टूबर यानी विजयादशमी से शुरू होगी. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Congress leader Digvijay Singh
दिग्जिवय सिंह की सनातन स्वाभिमान यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 10:42 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्जिवय सिंह अब सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. यह यात्रा 20 अक्टूबर यानी विजयादशमी पर्व से शुरू होगी. यह यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू होगी और रामराजा की नगरी ओरछा होते हुए अयोध्या तक जाएगी. दिग्विजय सिंह ने साफ किया है कि यह पूरी यात्रा राजनीतिक नहीं होगी और यात्रा का उद्देश्य सत्य और श्रद्धा की रक्षा करना और समाज में सामाजिक सद्भाव स्थापित करना है. यात्रा के पहले दिग्विजय सिंह ने गूगल फॉर्म जारी कर लोगों से यात्रा में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है.

यात्रा में होगा 5 रंगों का ध्वज

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यह पूरी यात्रा करीबन 900 किलोमीटर तक की हो सकती है. हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब दिग्विजय सिंह लंबी पैदल यात्रा करने जा रहे हों. इसके पहले वह 30 सितंबर 2017 को कठिन नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा कर चुके हैं. यह यात्रा 3300 किलोमीटर की थी. सनातक स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के हाथों में पांच रंगों का धर्म ध्वजा होगा, जिसे लेकर वे पूरी यात्रा में चलेंगे.

यात्रा वाक्य 'यतो धर्मस्ततो जयः' यानी जहां धर्म है वहीं विजय है, रखा गया है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यात्रा के पहले एक वीडियो भी जारी किया है. इस वीडियो में उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन्होंने भी राम शिला पूजन अभियान में अपनी तरफ से दान दिया था, लेकिन चंदे और चढ़ावे की राशि का दुरुपयोग हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं के पैसों से निजी संपत्तियां खरीदी गईं, करोड़ो रुपए के घपले हुए हैं. इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

यात्रा से जुड़ने जारी किया गूगल फार्म

दिग्विजय सिंह ने उनकी अयोध्या तक की यात्रा से जुड़ने के लिए एक गूगल फॉर्म भी जारी किया है. उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि धर्म में आस्था रखने वाले लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनकी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं. यात्रा में शामिल होने के लिए लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में मिले दान और चढ़ावे का विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों ने दुरुपयोग किया है. राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट से जुड़े लोग इसमें शामिल रहे हैं, लेकिन सरकार चंपत राय को बचाने में जुटी रही.

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