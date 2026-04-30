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धर्मेंद्र राठौड़ बोले- पायलट को लेकर अग्रवाल का बयान गैर-जिम्मेदाराना, उनमें अच्छे नेता के गुण नहीं

राजस्थान पर्यटन निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ( Etv Bharat Bikaner )

बीकानेर: राजस्थान बीज निगम और पर्यटन निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ गुरुवार को बीकानेर के दौरे पर रहे. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के बयान पर निशाना साधा. राठौड़ ने कहा कि राधा मोहन अग्रवाल का बयान पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है. राजनीति में पक्ष और विपक्ष दो पहलू होते हैं और भाषाई मर्यादा के साथ विरोध भी होता है, लेकिन जिस तरह से राधा मोहन अग्रवाल बोलते हैं, वह ठीक नहीं है. उन्होंने सचिन पायलट को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, वह स्वीकार्य नहीं है. ऐसा लगता है कि उनमें राजनीतिक तौर पर अच्छे नेता के गुण नहीं हैं. पर्यटन निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ (v)