धर्मेंद्र राठौड़ बोले- पायलट को लेकर अग्रवाल का बयान गैर-जिम्मेदाराना, उनमें अच्छे नेता के गुण नहीं
राजस्थान पर्यटन निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने EWS के सरलीकरण की मांग भी उठाई.
Published : April 30, 2026 at 6:53 PM IST
बीकानेर: राजस्थान बीज निगम और पर्यटन निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ गुरुवार को बीकानेर के दौरे पर रहे. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल के बयान पर निशाना साधा.
राठौड़ ने कहा कि राधा मोहन अग्रवाल का बयान पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है. राजनीति में पक्ष और विपक्ष दो पहलू होते हैं और भाषाई मर्यादा के साथ विरोध भी होता है, लेकिन जिस तरह से राधा मोहन अग्रवाल बोलते हैं, वह ठीक नहीं है. उन्होंने सचिन पायलट को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, वह स्वीकार्य नहीं है. ऐसा लगता है कि उनमें राजनीतिक तौर पर अच्छे नेता के गुण नहीं हैं.
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EWS सरलीकरण की मांग: इस दौरान राठौड़ ने EWS प्रक्रिया में लगी अतिरिक्त शर्तों को हटाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में इस तरह का सरलीकरण हुआ है. प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय शर्तें हटाई गई थीं. अब उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है.
'जटिल नियम उद्देश्य को कमजोर कर रहे': राठौड़ ने कहा कि EWS का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत देना है, लेकिन जटिल नियम और शर्तें इस उद्देश्य को कमजोर कर रही हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि अनावश्यक राइडर हटाकर प्रक्रिया को सरल और जनहितैषी बनाया जाए. इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष और सभी नेता एक साथ हैं और वह पूरे राजस्थान में जिलेवार लोगों से मिल रहे हैं.